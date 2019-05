Galád sa stal trénerom Trenčína, mužstvo povedie do konca sezóny

Na archívnej snímke tréner Ivan Galád. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 7. mája (TASR) - Trénerom futbalistov AS Trenčín bude do konca sezóny Ivan Galád. Skúsený päťdesiatšesťročný lodivod prichádza na posledné tri kolá s jediným cieľom zachrániť pre mesto a región Fortuna ligu. V realizačnom tíme zostávajú Matthias Kohler, Richard Slezák, Tomáš Belic a Gideon van der Wee. Informovala o tom oficiálna webová stránka Trenčína.uviedol pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert RybníčekGalád má skúsenosti z ligového pôsobenia v Nitre a Ružomberku. V pozícii hlavného trénera sedel aj na lavičke slovenskej reprezentačnej dvadsaťjednotky. V ročníku 2008/2009 viedol Trenčín v druhej najvyššej súťaži.