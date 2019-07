Galantská nemocnica odštartovala rekonštrukciu za 3,7 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 31. júla (TASR) – Nemocnica v Galante odštartovala rekonštrukciu. Investícia by mala dosiahnuť viac ako 3,7 milióna eur. Financovaná je z eurofondov so spoluúčasťou nemocnice. Pribudnúť by mal nielen moderný urgentný príjem, či nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), ale aj medicínske vybavenie. V stredu o tom informovali riaditeľka galantskej nemocnice Alexandra Pavlovičová a manažér pre investície v Nemocnici Svet zdravia Martin Bača.Pavlovičová priblížila, že cieľom je vybudovať kvalifikovanú urgentnú starostlivosť.vysvetlila.Ako ďalej doplnila, koncept OAMIS prináša neustále zvyšovanie starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Súčasťou urgentného príjmu by malo byť aj 17 plávajúcich lôžok, od čoho si nemocnica sľubuje zvýšenie dynamiky. Práce súvisiace s pracoviskom OAMIS by mali byť ukončené v júni 2020. Nemocnica očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude počet pacientov na urgentnom príjme stúpať. Podľa odhadov by tu v roku 2020 mala ošetriť viac ako 18.000 pacientov ročne.Ako vysvetlil Bača, galantská nemocnica podstúpila aj rekonštrukciu fasády. Tá je rozdelená na štyri etapy.zdôraznil.Súčasťou projektu je aj nákup medicínskych prístrojov. Vďaka dotácii by mal v nemocnici pribudnúť nový digitálny skiagraf a digitálny mamograf. Pracovisko tak bude plne digitalizované.