Galavečer Hermes Komunikátor roka je otvorený aj pre verejnosť

Galavečer Hermes Komunikátor roka je po prvýkrát otvorený aj pre verejnosť Foto: Hermes Komunikátor roka 2019 Foto: Hermes Komunikátor roka 2019

BANKOVNÍCTVO

Poštová banka

Prima banka

Slovenská sporiteľňa

Tatra banka

VÚB



POISŤOVNÍCTVO

Allianz-Slovenská poisťovňa

Generali Poisťovňa

Kooperativa

UNIQA poisťovňa

Union poisťovňa



TELEKOMUNIKÁCIE

4ka

O2

Orange

Telekom

Tesco mobile



OBCHODNÉ REŤAZCE

Billa

Coop Jednota

Kaufland

Lidl

Tesco



AUTOMOBILY

Hyundai

Kia

Peugeot

Renault

Škoda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (OTS) - Výsledky národnej súťaže za najlepšiu komunikáciu so zákazníkom budú vyhlásené už v stredu 20. novembra 2019. Slávnostné odovzdávanie cien Hermes Komunikátor roka 2019 je prístupné tento rok aj pre verejnosť. Limitovaný predaj lístkov je obmedzený počtom aj časovo – lenje k dispozícii posledných 30 miest.Odovzdávanie cien 6. ročníkaprinesie okrem vyhlásenia víťazov za rok 2019 aj predstavenie najlepších komunikačných kampaní. Hostia sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky od prieskumnej spoločnosti MEDIAN SK, ktorá je odborným garantom projektu, a samozrejme na príjemnú spoločnosť s výbornou príležitosťou na networking. V závere galavečera bude slávnostne uvedená do marketingových vôd digitálna platformaGalavečersa uskutoční. Večerom bude sprevádzať Dennis Bartalský, moderátor rádia Europa 2. Chutná večera, ochutnávka vína od WLC, ochutnávka čokolády COCO CHOCO a hudba bude zabezpečená v rámci rautu po oficiálnej časti programu. Lístky si môžete zakúpiť len do utorka na www.cenyhermes.sk alebo priamo u organizátora gvusc@2lovebrands.sk V každej z hodnotených kategórií je nominovaných päť spoločností, ktoré obstáli v prieskume MEDIAN SK. Okrem víťazov hodnotených na základe výsledkov prieskumu, budú vyhlásená aj najlepšia komunikácia, o ktorej rozhodla verejnosť v online hlasovaní. Trofeje si odnesú aj spoločnosti za víťazné komunikačné kampane v každej zo siedmych kategórií: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť - v rámci Ceny agentúry 2019.Témou kampane 6. ročníka súťaže je heslo ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCIU. „“ dodala na záver organizátorkaz agentúry 2lovebrands, ktorá stojí za celým projekt už po štvrtýkrát.