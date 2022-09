Galek: Domácnosti s nízkou spotrebou dostanú lacnejšiu elektrinu

Lacnejšiu elektrinu by v nasledujúcich dvoch rokoch mohli dostať niektoré domácnosti aj bez dodatočnej úspory 15 % zo svojej spotreby predchádzajúcich rokov. Týka sa to odberateľov, ktorí už majú odber elektriny o 15 % nižší oproti priemeru svojej odberovej tarify. Na utorkovom stretnutí s novinármi o tom informoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek.





"Sú tu aj takí, ktorí dlhodobo šetria. Majú zavedené mnohé opatrenia, ktorými znížili svoju spotrebu už v minulosti a v roku 2020 alebo 2021 bola nízka. V tomto prípade ich chceme za takéto správanie odmeniť. To znamená, že ak sú pod priemerom skupiny, po odpočítaní 15 %, tak dostanú tento zlacnený prúd na plný objem spotrebovanej elektriny," povedal Galek. Dodal, že o podrobnostiach ešte MH s dodávateľmi rokuje.Ďalšou skupinou, ktorá sa bude posudzovať podľa priemeru tarifnej skupiny, sú domácnosti bez historickej spotreby, ako sú napríklad novostavby alebo domácnosti so zvýšenou spotrebou z titulu zmeny technológií. To sa týka napríklad domácností po inštalácii tepelného čerpadla či po zakúpení elektromobilu. "Tieto prípady sa budú riešiť individuálne u dodávateľov," dodal Galek.Podmienka úspory 15 % z historickej spotreby energie v roku 2020 alebo 2021 sa do návrhu riešenia vysokých cien energií podľa Galeka dostala na žiadosť Európskej komisie. Výsledná cena elektrickej energie pre domácnosti zatiaľ nie je jasná, i keď dohoda so Slovenskými elektrárňami hovorí o dodávke silovej elektriny pre domácnosti v objeme približne 6,1 terawatthodiny za súčasnú cenu aj v nasledujúcich dvoch rokoch.Zvýšenie výslednej ceny podľa štátneho tajomníka vo výške od nula do 50 % pravdepodobne prinesú ostatné poplatky, ako napríklad tarifa za systémové služby (TSS). Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík (SaS) však v pondelok (5. 9.) zverejnil odhady, podľa ktorých by ceny elektriny mali vzrásť iba minimálne.