Galek navrhuje maximálnu výšku platby za prístup do prenosovej sústavy

Bratislava 16. októbra (TASR) - Maximálna výška platby za prístup do prenosovej sústavy a platby za prístup do distribučnej sústavy pre každého výrobcu elektriny, ktorý ju je povinný uhrádzať, by sa mala obmedziť. Navrhuje to poslanec opozičnej SaS Karol Galek v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.Právna norma sa práve nachádza v Národnej rade (NR) SR v druhom čítaní, Galek pozmeňujúci návrh predstavil v závere prvého rokovacieho dňa 35. parlamentnej schôdze.Podľa poslancovho návrhu by sa táto platba mala obmedziť na sumu 50 centov za jednu megawatthodinu elektriny dodanej do prenosovej alebo distribučnej sústavy výrobcom elektriny.Cieľom takejto úpravy je podľa Galeka zabrániť diskriminácii medzi výrobcami elektriny pripojenými do distribučnej sústavy, do prenosovej sústavy, a aj medzi jednotlivými výrobcami elektriny používajúcimi rozličné zdroje na výrobu elektriny navzájom.dodal Galek. Celkovo poslanec predložil k novele zákona päť pozmeňujúcich návrhov, ktorými chce právnu normu upraviť.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) označil poslancove pozmeňujúce návrhy za scestné a odborne nepodložené. Zároveň avizoval, že odporučí poslancom, aby za ne nehlasovali.Poslanci sa do lavíc vrátia v stredu ráno, kedy ich čaká novela zákona o Policajnom zbore, ktorá prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta.Pôvodný návrh ministerstva vnútra počítal so sedemročným funkčným obdobím policajného šéfa, ale nenašiel podporu u koaličného partnera. Po rokovaniach teda rezort návrh zmenil a spomínané funkčné obdobie má byť štvorročné. Tá istá osoba by navyše mohla byť do funkcie vymenovaná opakovane.Policajného prezidenta má naďalej menovať minister vnútra, ale až na základe výberového konania a s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru.Novinkou má byť aj vznik Úradu inšpekčnej služby. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) poslancom priniesla aj zákon, ktorý má zriadiť mimovládnym organizáciám vlastný register. Plénum parlamentu by malo v stredu hlasovať len dopoludnia o 11.00 h.