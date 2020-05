Galko je späť na ministerstve obrany, prechádza bezpečnostným preverovaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) na pondelňajšej tlačovej konferencii potvrdil, že Ľubomír Galko (odídenec z SaS, pozn. SITA) nastúpil na ministerstvo obrany a momentálne prechádza bezpečnostným preverovaním.„Úloha pána Galka je v mojich rukách. Počkám si na to, ako dopadne bezpečnostné preverovanie. Viem, v čom je dobrý a viem, čo by mohol robiť," priblížil Naď.Minister nevylúčil, že Galka využije aj pri riadení podnikov, či už pôjde o letecké opravovne alebo iné. „Bez ohľadu na kauzy, ktoré boli s pánom Galkom spojené v minulosti, nikto nemôže povedať, že by nebojoval proti korupcii a netransparentnosti. A práve takého človeka, ako je on, v rezorte potrebujem," dodal šéf ministerstva obrany.Galko pôsobil ako minister obrany za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) počas vlády Ivety Radičovej od júla 2010 do konca roku 2011, kedy bol z funkcie odvolaný pre podozrenia týkajúce sa odpočúvania novinárov Vojenským obranným spravodajstvom, ktoré patrilo pod rezort obrany.Po nezhodách so súčasným predsedom SaS Richardom Sulíkom odišiel minulý rok spolu s ďalšími členmi zo strany a vstúpili do Demokratickej strany. V parlamentných voľbách z 29. februára kandidoval zo štvrtého miesta kandidátky DS a strana v nich získala 0,14 percenta hlasov.