Gambia stiahla z bankoviek podobizeň bývalého prezidenta Jammeha

Yahya Jammeh, archívna snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banjul 7. augusta (TASR) - Podobizeň bývalého gambijského prezidenta Yahyu Jammeha, ktorá bola vytlačená na všetkých bankovkách tohto západoafrického štátu, bola odstránená z nových platidiel. Stalo sa tak viac než dva roky po tom, ako exprezident utiekol do zahraničia, informovala v stredu tlačová agentúra AFP.Na základe hromadiacich sa obvinení, že Jammeh (54) nariadil desiatky vrážd, začala Centrálna banka Gambie (CBG) so sídlom v hlavnom meste Banjul od utorka distribuovať nové bankovky s nominálnou hodnotou 50, 100 a 200 gambijských dalasi. Jedno euro predstavuje podľa súčasných kurzov 55,60 dalasi.Všetky nové bankovky majú na prednej strane rôzne druhy miestneho vtáctva a na zadnej strane vyobrazenia roľníckych alebo krajinných motívov. Šéf CBG Bakary Jammeh predstavil prvé tri druhy nových bankoviek v pondelok prezidentovi Adamovi Barrowovi. Bankovky sú vybavené vysokobezpečnostnými prvkami, doplnili miestne médiá.Očakáva sa, že v úplnom obehu budú nové platidlá do troch mesiacov, pričom okrem zmienených troch typov pribudnú zvyšné bankovky v nominálnej hodnote 5, 10 a 20 dalasi.Bankovky s podobizňou Yahyu Jammeha boli vydané v roku 2015. Jammeh vládol v Gambii od novembra 1996 do januára 2017, pričom bol opakovane zvolený za hlavu štátu za kontroverzných okolností. V prezidentských voľbách koncom roka 2016 ho však porazil relatívne neznámy podnikateľ Adama Barrow.Jammeh sa nechcel vzdať moci, avšak po vojenskej intervencii ďalších západoafrických štátov utiekol v januári 2017 do Rovníkovej Guiney. Ľudskoprávni aktivisti obviňujú jeho režim z mučenia oponentov, popráv bez súdneho procesu, nútených zmiznutí a znásilňovania.