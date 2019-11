Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA.Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným rivalom Bennym Gancom, v piatok vyhlásila, že premiér by sa mal vzdať viacerých ministerských funkcií, ktoré zastáva v súčasnej vláde. Ide o post ministra práce, ministra zdravotníctva, ministra záležitostí diaspór a námestníka ministra poľnohospodárstva.Podľa koalície však nie je nevyhnutné, aby Netanjahu momentálne odstúpil i z postu premiéra, pretože to nevyplýva z príslušného súdneho rozhodnutia.Na základe verdiktu izraelského najvyššieho súdu musí minister obvinený z trestného činu odstúpiť alebo byť odvolaný z funkcie, napísala na svojej webovej stránke stanica BBC. Zatiaľ však neexistuje súdne rozhodnutie, ktoré by výslovne stanovilo, že sa to vzťahuje aj na premiéra.Izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo štvrtok obžaloval Netanjahua z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych škandáloch.Netanjahu čelí žalobe v troch od seba nezávislých prípadoch známych ako Kauza 1000, 2000 a 4000, ale vyšetrovaný je aj v prípade známom ako Kauza 3000.Ako najzávažnejšia sa podľa agentúry DPA javí Kauza 4000, v ktorej je izraelský premiér podozrivý, že výmenou za protislužby podporoval regulačné opatrenia výhodné pre telekomunikačný gigant Bezeq, prijímal dary od bohatých podnikateľov a nezákonnými prostriedkami sa snažil o zlepšenie svojho imidžu v izraelskej tlači.Obžaloba podľa DPA ešte viac skomplikuje tvorbu novej izraelskej vlády. Tento rok sa v krajine konali už dvoje parlamentné voľby. Politické strany však neboli schopné prekonať patovú situáciu pri tvorbe koalície.