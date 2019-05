Gasol je po operácii a Milwaukee už v play off nepomôže

Španiel Pau Gasol, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. mája (TASR) -Pivot zámorského basketbalového tímu NBA Milwaukee Bucks Pau Gasol sa podrobil operácii únavovej zlomeniny kostičky v ľavej nohe a v tohtoročnej play off sa už nepredstaví.Tridsaťosemročný Španiel, ktorý v rokoch 2008 a 2009 vyhral dvakrát NBA s Los Angeles Lakers, podstúpil vo štvrtok Green Bay v štáte Wisconsin operáciu kostičky v ľavom chodidle. Šesťnásobný účastník Zápasu hviezd Gasol, ktorý podpísal s Bucks zmluvu 3. marca, by sa mal vyliečiť ešte pred začiatkom tréningového kempu na novú sezónu.Bucks vyhrali základnú časť NBA s bilanciou 60-22, čím si zabezpečili výhodu domáceho prostredia v každej sérii play off. Hráči Milwaukee už vyradili Detroit a Boston a postúpili do finále Východnej konferencie, v ktorom sa stretnú s víťazom súboja Philadelphia 76ers - Toronto Raptors.Gasol mal v tejto sezóne priemer 4,2 bodov, 4,7 doskokov a 1,9 asistencií na zápas. Tím vedený gréckou hviezdou Giannisom Antetokounmpom vyhral v apríli prvú sériu play off od roku 2001 a prvýkrát od roku 1974 postúpil do finále konferencie. Posledný a jediný titul NBA získali Bucks v roku 1971.