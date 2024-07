Gašpar a Žiga nekonali vo svoj prospech pri novelizácii Trestného zákona, skonštatoval Ústavný súd SR

Ani jeden nie je odsúdený

Profitovali by tak, ako všetci ostatní

22.7.2024 (SITA.sk) - Súčasní podpredsedovia parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) a Peter Žiga Hlas-SD ), ktorí sú trestne stíhaní hlasovaním za vládnu novelu Trestného zákona nekonali v rozpore s verejným záujmom a nie sú priamymi beneficientami predmetnej právnej úpravy.Konštatoval to Ústavný súd SR v náleze k novele Trestného zákona, ktorým väčšinu z nej označil sa súladnú s ústavou.Podľa ústavného súdu totiž z úpravy osobného výkonu mandátu poslanca podľa ústavy nevyplýva, že by poslanec mohol byť vylúčený z rokovania a hlasovania o zákone, teda by v prípade neúčasti na rokovaní bez ospravedlniteľného dôvodu, naopak, porušoval svoje poslanecké povinnosti.Ústavný súd tiež pripomenul, že ani jeden z dvoch koaličných politikov nie je dosiaľ za trestný čin odsúdený.„Ústavný súd nie je zákonný súd o rozhodovaní o vine alebo nevine týchto poslancov," uvádza sa v náleze. Vychádzajúc z prezumpcie neviny tak podľa ústavného súdu námietka, že prijatou právnou úpravou si zabezpečili nižšie tresty, je len predpokladom, ktorý sa ani nemusí naplniť.„Ale v prípade, ak by boli uznaní za vinných, tak by z právnej úpravy „profitovali“ tak ako všetci ostatní, na ktorých sa vzťahuje časť právnej normy," dodal ústavný súd.