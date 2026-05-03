|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 3.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Galina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. mája 2026
Gašpar sa bude osobne zúčastňovať pojednávaní v kauze Očistec, obvinenia odmieta
Tagy: Kauza Očistec Súdny proces
Prvé pojednávanie sa má konať 11. mája, súd vytýčil pre proces 37 termínov. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (
Zdieľať
3.5.2026 (SITA.sk) - Prvé pojednávanie sa má konať 11. mája, súd vytýčil pre proces 37 termínov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) sa bude osobne zúčastňovať na pojednávaniach v kauze Očistec na Špecializovanom trestnom súde. Prvé pojednávanie sa má konať 11. mája, súd vytýčil pre proces 37 termínov.
„Nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som nespáchal, hovorím to od prvého dňa. Budem sa obhajovať na súde v celej tejto veci osobne. Nemám s tým žiaden problém, pretože argumenty, ktoré máme, sú dostatočné. Už len stačí, aby nás konečne niekto počúval, pretože my tie argumenty predkladáme priebežne od roku 2020,“ povedal Gašpar v relácii V politike televízie JOJ 24. Podľa neho bol doteraz celý proces vedený zaujatými orgánmi.
„Myslím, že preukážeme v dostatočnej miere, že toto všetko, čo tvrdili orgány činné v trestnom konaní, sa nestalo,“ skonštatoval podpredseda parlamentu. Dodal, že existuje veľa rozhodnutí, ktoré jednoznačne hovoria o tom, ako boli trestné konania v minulom období manipulované a vedené na politickú objednávku.
Tibor Gašpar je jedným z obvinených v kauze Očistec, súdny proces sa má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici začať 11. mája. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní okrem bývalého policajného prezidenta a terajšieho podpredsedu parlamentu aj bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik, Boris Trantalič a Marián Zetocha.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar sa bude osobne zúčastňovať pojednávaní v kauze Očistec, obvinenia odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) sa bude osobne zúčastňovať na pojednávaniach v kauze Očistec na Špecializovanom trestnom súde. Prvé pojednávanie sa má konať 11. mája, súd vytýčil pre proces 37 termínov.
„Nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som nespáchal, hovorím to od prvého dňa. Budem sa obhajovať na súde v celej tejto veci osobne. Nemám s tým žiaden problém, pretože argumenty, ktoré máme, sú dostatočné. Už len stačí, aby nás konečne niekto počúval, pretože my tie argumenty predkladáme priebežne od roku 2020,“ povedal Gašpar v relácii V politike televízie JOJ 24. Podľa neho bol doteraz celý proces vedený zaujatými orgánmi.
„Myslím, že preukážeme v dostatočnej miere, že toto všetko, čo tvrdili orgány činné v trestnom konaní, sa nestalo,“ skonštatoval podpredseda parlamentu. Dodal, že existuje veľa rozhodnutí, ktoré jednoznačne hovoria o tom, ako boli trestné konania v minulom období manipulované a vedené na politickú objednávku.
Tibor Gašpar je jedným z obvinených v kauze Očistec, súdny proces sa má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici začať 11. mája. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní okrem bývalého policajného prezidenta a terajšieho podpredsedu parlamentu aj bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik, Boris Trantalič a Marián Zetocha.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar sa bude osobne zúčastňovať pojednávaní v kauze Očistec, obvinenia odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Súdny proces
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenskí zamestnanci sa cítia podhodnotení, až 66 percent by pri lepšej ponuke zmenili prácu
Slovenskí zamestnanci sa cítia podhodnotení, až 66 percent by pri lepšej ponuke zmenili prácu
<< predchádzajúci článok
Nálada medzi podnikateľmi sa zhoršuje, až 40 percent by na Slovensku už neinvestovalo
Nálada medzi podnikateľmi sa zhoršuje, až 40 percent by na Slovensku už neinvestovalo