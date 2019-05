Gasperini napriek záujmu AS Rím zostáva v Atalante Bergamo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Bergamo 29. mája (TASR) - Gian Piero Gasperini zostane aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť na lavičke talianskeho futbalového klubu Atalanta Bergamo. Odmietol tak špekulácie ohľadom presunu do AS Rím, kde hľadajú náhradu za dočasného kouča Claudia Ranieriho.Atalante sa pod Gasperiniho vedením podarilo prvýkrát v 111-ročnej histórií klubu kvalifikovať do Ligy majstrov. Zverenci 61-ročného Taliana skončili na treťom mieste Serie A, keď v 38 zápasoch získali 69 bodov a vsietili 77 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých klubov v najvyššej súťaži.Gasperini sa stal hlavným trénerom Atalanty v roku 2016, keď podpísal 6-ročnú zmluvu s priemerným platom 2,2 milióna eur za sezónu. V klube sa však rozhodol zotrvať len pod podmienkou, že počas letného prestupového obdobia si Atalanta udrží všetky opory a budú pokračovať v posilňovaní kádra. Informovala agentúra AFP.