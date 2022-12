Gastrický bypass lieči obezitu aj väčšinu diabetikov

9.12.2022 (Webnoviny.sk) -Tak ako pri iných bariatrických operáciách je dôležité, aby pacient dôkladne zvážil, aký dlhý a kvalitný život ho pri morbídnej obezite a ochoreniach z nej vyplývajúcich čaká. Ak to chce zmeniť, ale jeho váha mu spôsobuje také zdravotné problémy, že chudnutie svojpomocne už nie je takmer možné alebo je príliš pomalé, potrebuje pomoc. V brnenskej SurGal Clinic preto ponúkajú operáciu s názvom gastrický bypass najnovšie aj pre pacientov zo Slovenska.Bypass žalúdka je operácia vykonávaná laparoskopicky. Chirurg zmení pôvodné usporiadanie trávenia. Posunie napojenie tenkého čreva na žalúdok, a tým zníži vstrebávanie živín. Je to v podstate malá obchádzka spočívajúca vo vylúčení sedemdesiat až dvesto centimetrov tenkého čreva z trasy pre potravu. Výsledkom je zníženie efektivity trávenia potravín a teda aj nižší prísun energie. "Zavedením tejto metódy vychádzame v ústrety najmä najčastejšiemu populačnému ochoreniu – obezite. A tá je často sprevádzaná ďalšími chorobami," približuje vedúci operatér MUDr. Tomáš Paseka.Obezita je veľmi často spojená s cukrovkou. Tá zvyšuje tlak, cholesterol, či riziko infarktu a mŕtvice a spôsobuje impotenciu, či vedie k takzvanej diabetickej nohe.Až deväťdesiat percent pacientov s cukrovkou druhého typu sa do dvoch rokov po zákroku zaobíde bez užívania inzulínu. "Čím dlhšie pacient inzulín užíva, tým sa znižuje šanca, že sa bez neho zaobíde úplne. Kvalita života sa však po zákroku zvýši každému pacientovi. Úbytok váhy je zároveň trvalý a z doterajších skúseností vieme, že pacient po operácii stratí 80 až 90% nadbytočnej váhy," predstavuje úspešnosť operácie jej priekopník, profesor Ameet Patel z anglickej King's College Hospital.Účinky zákroku, ktorý trvá dve hodiny, pocíti pacient už po prvom týždni od operácie. Upraví sa tlak, hodnota cukru v krvi, následne môže redukovať aj lieky na dané ochorenia.Zmena usporiadania tráviaceho traktu zmení vnímanie jedla a chuti. Pacient tak mení svoje doterajšie stravovanie smerom k ľahko stráviteľným jedlám, čerstvej zelenine a ovociu, ktoré viac vyhovujú tráveniu. Avšak kvôli nižšej efektivite vstrebávania potravín sa pacientovi zníži schopnosť účinne prijímať dostatočné množstvo vitamínov a minerálov. Musí ich preto nahrádzať výživovými doplnkami a pravidelne chodiť na kontroly do metabolickej ambulancie."Náklady na liečbu chorôb spojených s obezitou sú astronomické. Jedna operácia bypassu žalúdka v cene zhruba 6 000€ sa spoločnosti mnohonásobne vráti. Vedia to aj zdravotné poisťovne, ktoré zákrok hradia," vyčísluje úspory riaditeľka SurGal Clinic JUDr. Jitka Smrčka.Tím špecializovaných koordinátorov kliniky dlhodobo poskytuje podporu pre klientov zo zahraničia. Najnovšie sú k dispozícii aj pacientom zo Slovenska, ktorým ošetrujúci lekár tento zákrok indikoval. V spolupráci s profesionálnym tímom v Brne tak môžu zákrok absolvovať rýchlo a za rovnakých podmienok ako na Slovensku.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.