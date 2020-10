Gastro prevádzky sú na kolenách, od Matoviča chcú rýchle a efektívne riešenia kritickej situácie

Očakávajú bezodkladné riešenia

Ľudia utrácajú menej a kupujú skôr nápoje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí prevádzkovatelia gastro podnikov požiadali cez otvorený list premiéra Igora Matoviča o spoločnú videokonferenciu pre vážnu situáciu v sektore. Na videokonferencii by chceli predostrieť premiérovi a rezortom, do ktorých zasahuje gastro podnikanie, návrhy formy štátnej pomoci pre podnikateľov v tomto odvetví."Považujeme za nevyhnutné, aby obmedzenia prevádzky podnikov zo strany štátu išli ruka v ruke s nástrojmi okamžitej a efektívnej pomoci. Len vtedy budú môcť nútene zavreté prevádzky prežiť a udržať zamestnanosť. Veríme, že si premiér nájde čas na stretnutie formou videokonferencie so zástupcami podnikateľov v gastro sektore. Sme pripravení spolupracovať s expertmi príslušných rezortov pri hľadaní najefektívnejších riešení pre problémy, ktoré Slovensku prináša COVID-19," uviedli v stanovisku zástupcovia iniciatív, asociácií a združení v gastro sektore a ich dodávatelia.Cestou rýchlej a plošnej pomoci sa podľa prevádzkovateľov gastro podnikov vydala väčšina európskych krajín, ktoré v súvislosti s pandémiou prijali opatrenia na záchranu gastro sektora."Ako zástupcovia organizácií, ktoré sú súčasťou širších celoeurópskych platforiem, máme o týchto opatreniach dobrý prehľad a radi do diskusie prinesieme riešenia, ktoré sa už osvedčili inde. Preto si dovoľujeme apelovať na premiéra, aby zodpovedné vládne rezorty spoločne a bezodkladne priniesli rýchle a efektívne riešenia kritickej situácie, ktorá nastala v reštauráciách, pohostinstvách i kaviarňach," dodali prevádzkovatelia a ich dodávatelia.Na Slovensku pôsobí viac ako 12 000 reštauračných podnikov, ktoré priamo zamestnávajú 53 000 ľudí a v súvisiacich odvetviach podporujú zamestnanosť ďalších viac ako 41 000 ľudí. Každé 1 euro vynaložené týmto odvetvím vytvorí ďalších 1,22 eura v dodávateľskom reťazci.Slovenský gastro sektor tak má celkovú pridanú hodnotu k HDP vo výške 1,4 miliardy eur. Aktuálnu kritickú situáciu v gastronómii potvrdzuje prieskum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, podľa ktorého viac ako polovica (56 percent) podnikov hlási pokles návštevnosti zákazníkov oproti minulému roku.Takmer dve tretiny podnikov uvádzajú, že ľudia utrácajú menej a konzumujú skôr nápoje ako jedlo. Takmer tretina prevádzok (32 percent) očakáva prepad tržieb až o polovicu. Dve tretiny podnikov (60 percent) ohlasujú, že zavrú, ak nedostanú pomoc s likviditou od štátu alebo vo forme úverov.Otvorený list zaslali premiérovi - Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska , Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska