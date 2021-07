Gastro sektor čelí vážnym problémom, pre nedostatok kvalifikovaných zamestnancov pôjdu hore aj ceny

Zákazníci si začali variť sami

Výrazný rast je neudržateľný

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Gastro sektor pre pandémiu už dlhodobo čelí vážnym problémom. Najnovším je otázka kvalifikovanej pracovnej sily, ktorej cena práce začala za obdobie posledných mesiacov enormne rásť. To je podľa prevádzkovateľov v stave, v akom sa slovenské gastro momentálne nachádza, dlhodobo neudržateľné.Preto podnikatelia pôsobiaci v gastre tvrdia, že im neostáva nič iné, ako zdvihnúť ceny v reštauráciách.„Nie je tajomstvom, že už pred vznikom pandémie sme mali problém s kvalifikovanou pracovnou silou. Teraz, po druhej vlne, je však situácia niekoľkonásobne horšia. Nájsť kvalifikovanú pracovnú silu je mimoriadne náročné, nakoľko veľké množstvo ľudí, ktorí v gastre pracovali, buď prišli o prácu a stratili tak dôveru sa do tohto sektoru opäť vrátiť, alebo majú obrovské obavy z toho, že príde obávaná tretia vlna,” konštatoval vo štvrtok prezident Asociácie slovenskej gastronómie (ASG) Viliam Pavlovský Každá ekonomická kríza so sebou prináša aj rast cien. Drahšie sú nielen energie, ale aj potraviny a všetky druhy vstupných surovín či investícií do nevyhnutných technických riešení, ktoré významne ovplyvňujú celý cash-flow.Okrem toho sa v priebehu pandémie zmenili aj návyky zákazníkov. Mnohí si začali variť sami a služby reštaurácií jednoducho prestali využívať. Podľa prieskumov sa po uvoľnení opatrení vrátilo do prevádzok len 60 percent z tých zákazníkov, ktorí gastro zariadenia predtým pravidelne navštevovali.Podnikatelia v gastro sektore tak nemajú podľa ASG na výber. Buď zdvihnú ceny, alebo sa ocitnú na hranici prežitia.Dopyt po zamestnancoch v gastro sektore je veľký, aktuálna ponuka je však podľa asociácie priam žalostne nízka, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do rastúcej ceny práce zamestnancov gastro sektora.„Podľa analýzy J&T Banky aktuálne rastú mzdy zamestnancov v gastro sektore o 20 až 40 percent, čo je z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľné. Podniky sa totiž ešte stále snažia vysporiadať so stratami, ktoré im vznikli za viac než 220 dňové obdobie obmedzeného podnikania počas druhej vlny pandémie,” dodal Pavlovský s tým, že práve mzdy zamestnancov sú pre gastro podniky najväčším nákladom.