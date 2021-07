Gastro sektor je znepokojený konaním koalície, prevádzkam postupne zvoní umieračik

Umieračik pre celý gastro sektor

Pomoc minútu pred dvanástou

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Gastro sektor je vážne znepokojený konaním koalície. Tá tento týždeň nepodporila opozičný návrh na zníženie DPH na stravovacie služby, zároveň však nepredložila ani vlastný návrh. Nové sprísnenia vstupu do krajiny zasiahnu negatívne aj turistický ruch a spotrebu v gastre.Štát pritom ohlásil, že od podnikateľov na daniach vyberie tento rok o miliardu eur viac. Konštatovala to platforma #StáleMámeChuť, ktorá spája všetkých 14 kľúčových združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore na Slovensku.„Sme znepokojení konaním koalície, ktorá na jednej strane, a to vrátane ministerstva financií deklaruje, že gastro sektoru pomôže, avšak vôbec nekoná. Opozičný návrh na dočasné zníženie DPH na stravovacie služby nepodporila, ale neprichádza so žiadnou vlastnou iniciatívou. Gastro je v kritickej situácii, doslova hráme o čas. Neúspešná letná sezóna s hroziacou treťou vlnou pandémie môže byť umieračikom pre celý gastro sektor na Slovensku,“ povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák Prevádzkovatelia gastra, ktorí otvorili svoje prevádzky, musia splácať úvery a odložené odvody, nahromadené počas pandémie. Snažia sa minimalizovať dopady rastúcich cien potravín a energií a chýbajú im zamestnanci. „Nie celkom rozumieme, čím sa politici zaoberajú, ak túto situáciu nevidia napriek tomu, že im všetky tieto problémy neustále vysvetľujeme. Pomoc gastru zo strany štátu je doslova minútu pred dvanástou,“ uviedla Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.Predstavitelia platformy jasne vysvetľovali zástupcom koalície, aké prínosy pre prežitie sektora, ale aj štátny rozpočet má znížená DPH na stravovacie služby, ktorú zaviedlo množstvo krajín EÚ a odporúča ju aj Európska komisia. „Nerozumieme, na čo štát čaká, ak dokonca deklaruje, že do rozpočtu aj z daní gastro prevádzkovateľov a cestovného ruchu vyberie o miliardu eur viac,“ dodal Viliam Pavlovský z Aliancie Slovenskej Gastronómie.