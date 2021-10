Gastropodniky krvácajú, ich zlú situáciu ovplyvňuje aj COVID automat a bez pomoci im hrozí krach

Väčšina prevádzok je stále stratová

Neadekvátna podpora od štátu

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné rezervy.Ich zlú finančnú situáciu negatívne ovplyvňuje aj COVID automat. Neustále meniace sa opatrenia na úrovni okresov musia podnikatelia sledovať, čo ich stavia do ťažkej situácie.Sprísňujúce sa opatrenia, ktoré platia podľa platného automatu, znižujú počty zákazníkov každý deň, čo sa odráža aj na tržbách. Ich pokles, ktorý prišiel s nástupom tmavších farieb COVID automatu , je na hranici 50 percent.Už teraz sú niektoré okresy sfarbené načierno. Podniky tak majú úplný zákaz vykonávať svoju činnosť alebo je vstup do prevádzky umožnený iba zaočkovaným hosťom, ktorých je v SR len 42 percent, tzn. že 58 percent klientely má absolútny zákaz vstupu do prevádzky.AZZZ o tom informovala v stredu na tlačovej konferencii spoločne s Alianciou slovenskej gastronómie (ASG).COVID automat a jeho farby podľa AZZZ a ASG v praxi znamenajú aj výrazné zníženie či zrušenie vyplácanej pomoci, na ktorú sú mnohí podnikatelia stále odkázaní. Práve gastro je totiž jedným zo sektorov, ktoré COVID automat obmedzuje výrazným spôsobom.Väčšina prevádzok je stále stratová, pričom mnohé sa vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodli nechať zatvorené a šetriť tak svoje náklady. V súvislosti s krachom mnohých reštauračných zariadení hrozí zároveň masívne prepúšťanie zamestnancov.Z dôvodu rapídneho poklesu tržieb sa tak podniky podľa AZZZ a ASG opäť dostávajú do platobnej nedisciplíny, čo bude mať fatálne následky.V aktuálnej situácii totiž nie sú schopné platiť nielen svoje aktuálne záväzky, ale ani tie, ktoré si so sebou ťahajú z dvoch náročných a dlhých pandemických vĺn. Už teraz z gastrosektora odišlo 10-tisíc zamestnancov, z ktorých väčšina sa už do gastra nikdy nevráti, zároveň je veľmi pravdepodobné, že mnohé podniky budú musieť svoje straty zmierniť prepúšťaním.„Vzhľadom na výrazné straty nie je súčasná podpora zo strany štátu adekvátna a problém sa stále prehlbuje. Práve z tohto dôvodu je gastro sektor veľmi šokovaný zrušením pomoci 3B z dielne rezortu práce, ktorá bola ako jediná priamo naviazaná na pokles tržieb. Podpora ekonomiky a podnikov je v tomto náročnom čase nevyhnutná, pretože bez nej môže podnikateľský sektor skolabovať a ľudia môžu prísť o prácu," povedal v stredu prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský