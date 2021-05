Gastroprevádzky nemajú vyhraté. Prieskum ukázal, koľkí Slováci sa chcú vrátiť do reštaurácií

Zvyky návštevníkov sa zmenili

Ľudia využívajú cashbacky

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci sa plánujú vracať k obedom v reštauráciách len pomaly. Približne každý ôsmy plánuje obedovať v reštaurácii počas pracovného týždňa každý deň. Naopak, asi štvrtina neplánuje využívať služby gastroprevádzok vôbec.Tretina Slovákov plánuje po otvorení reštaurácií chodiť na obed aspoň trikrát do týždňa. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse, ktorý ho realizovala v druhej polovici marca.Aj preto nemajú vyhraté ani gastroprevádzky, ktorým sa podarilo prečkať mesiace pandemického zatvorenia. Na splatenie úverov a záväzkov, ktoré im vznikli v dôsledku pandémie, potrebujú čím skôr späť svojich zákazníkov a tržby.„Dlhodobé zavretie reštaurácií prirodzene zmenilo návyky návštevníkov reštaurácií. O to dôležitejšie je, aby ľudia svojej obľúbenej reštaurácii pomohli návštevou počas obeda. Bez návratu zákazníkov, zatiaľ aspoň na terasy, nemusia prežiť ani tie reštaurácie, ktoré vydržali dlhé mesiace zatvorenia,“ upozornil prezident Asociácie moderných benefitov Prevádzkovatelia stravných kariet sa snažia stravníkov motivovať k návšteve reštaurácií už napríklad aj „cashbackom“, teda vrátením fixnej čiastky z ceny obeda na účet stravníka.„Tieto bonusy vo forme odmeny za využitie služieb reštaurácie sa tešia obľube, vnímame, že spolu so solidaritou ľudí s ťažkou situáciou reštaurácií, to motivuje ľudí objednať si obed alebo, kde je to možné, prísť osobne na terasu,“ dodal Petrík.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770 000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35 000 zamestnávateľov a SZČO.