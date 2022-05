Gastroprevádzky opäť ožili, Slovákom chýbala ich atmosféra

Pozn.: Do online Avion prieskumu počas mája 2022 sa zapojilo 315 ľudí.

27.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Rastúci záujem návštevníkov o gastroprevádzky v Avione nás nesmierne teší. Podľa prieskumu mnohým zákazníkom chýbala najmä atmosféra, ktorú prináša osobná návšteva kaviarne, reštaurácie či Gastro pasáže s rodinou, priateľmi alebo kolegami. Dobré jedlo či kávu s dezertom si návštevníci Avionu dožičia najmä pri nakupovaní, stretávaní sa s kolegami a pri vybavovaní rôznych povinností v rámci nákupného centra, ako je pošta, banka či telekomunikačný operátor alebo notár. Naším cieľom je zákazníkom neustále prinášať novú ponuku aj v rámci gastrozážitkov," vysvetľujePodľa prieskumu až 82 % opýtaných skonzumuje jedlo priamo v Avione, neberie si ho so sebou.V Avione sa aktuálne nachádza viac ako 40 gastroprevádzok vrátane kaviarní, reštaurácií na 1. poschodí, street food stánkov či prevádzok rýchleho občerstvenia v Gastro pasáži vhodné aj pre vegetariánov, vegánov či ľudí so špeciálnymi stravovacími potrebami."Do konca mája 2022 návštevníci gastroprevádzok v Avione získajú za konzumáciu nad 5 eur hraciu kartu, v ktorej môžu nájsť až 5 500 zaujímavých odmien. Aj keď ihneď nevyhrali, vyplnenú hraciu kartu môžu vložiť do zlosovacej urny a vyhrať ďalšie skvelé ceny," prezrádza