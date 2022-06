Gastrosektor sa stále nevrátil do starých koľají, podniky pociťujú nižšiu návštevnosť a nedostatok personálu

Čas na personálne zázemie

Na trhu je viac ako tisíc inzerátov

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Počet hostí sa stále nevrátil do starých koľají a početnosť návštev klesla na raz týždenne. Podniky zápasia s nedostatkom kvalifikovaného personálu. K zlepšeniu situácie neprispieva ani ekonomická neistota a odliv profesionálneho personálu. Kým v roku 2019 udávalo návštevu prevádzok viackrát za týždeň 44 percent opýtaných, dnes je ich zhruba 29 percent.Raz týždenne si dopraje gastronomický zážitok 27 percent, čo je oproti roku 2020 nárast o 10 percent. Hlavným dôvodom bola potreba šetriť a tiež zvyk variť si doma, prípadne si jedlo a nápoje objednať formou donášky. Informovala o tom hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko Zdenka Huňady v tlačovej správe.„Počas prvej vlny pandémie sme na zmiernenie jej dopadov na pomoc krčmám a reštauráciám podnikli kroky v hodnote 4 miliónov eur. V čase zvoľnenia sme na podporu prevádzok spustili vôbec najväčšiu kampaň v histórii, keď sme k prvému kúpenému čapovanému pivu dali ľuďom druhé, na náš účet. Pri ďalších vlnách sme sa sústredili na pomoc s vybavením podnikom a teraz je čas na personálne zázemie a jasnú víziu,“ uvádza obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Martin Grygařík Podľa neho v rámci reštartu okrem plošnej analýzy ponúkajú aj rozvojové programy zamerané na manažment a hospodárenie podniku či digitálny marketing, ale aj školenia personálu.„V máji 2020 zažívalo gastro svoj vrchol, na jednu pracovnú pozíciu reagovalo 45 záujemcov, v apríli 2022 to bolo necelých 10 uchádzačov. Momentálne je na trhu cez 1 200 inzerátov,“ doplnila generálna riaditeľka Profesia.sk Ivana Molnárová.Aktuálne je najväčšou motiváciou pre návrat do tejto oblasti vyšší plat, istota pracovného miesta a lepšie pracovné podmienky.