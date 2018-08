Gates: Manafort ukrýval na Cypre milióny dolárov, zatajoval príjmy

Paul Manafort, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. augusta (TASR) - Niekdajší šéf volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, Paul Manafort, využíval schránkové spoločnosti na Cypre na ukrytie miliónov dolárov, ktoré získal za politické poradenstvo od proruskej politickej strany na Ukrajine. V utorok to na federálnom súde v USA vyhlásil Rick Gates (46), kľúčový svedok v procese proti Manafortovi a zároveň jeho dlhoročný obchodný partner i niekdajší zástupca.Proces s Manafortom (69) je prvým v rámci vyšetrovania vedeného americkým špeciálnym prokurátorom Robertom Muellerom. Ten vyšetruje údajné ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016 Ruskom.Manaforta súdia v meste Alexandria v štáte Virgínia, v blízkosti metropoly Washington. Je obvinený z 18 trestných činov, týkajúcich sa aj daňových únikov a bankových podvodov, pripomenuli tlačové agentúry DPA a AP.Gates v utorok tiež v súdnej sieni povedal, že jeho bývalý šéf Manafort zatajoval platby aj pred vlastnými účtovníkmi, aby sa v USA vyhol plateniu daní z príjmov.Gates vypovedal pred súdom už druhý deň. V pondelok, v prvý deň, sa napríklad priznal, že aj on sám spreneveril peniaze Manafortovej poradenskej firmy. Urobil to podľa svojich slov preto, že mal so svojím šéfom spory.Keď proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča v roku 2014 zosadili, príjmy za konzultácie od Strany regiónova Manafortova finančná situácia sa zhoršila.Gates v súdnej sieni vyhlásil, že Manafort mu nariadil, aby sfalšoval záznamy o príjmoch a nafúkol zisky firmy, nech splní podmienky pre získanie pôžičky od banky.Svedok ďalej v utorok povedal, že Manafort ho požiadal, aby pomohol získať vysoký post v Trumpovej administratíve, v Pentagóne, pre bankára, od ktorého si Manafort požičal peniaze.V prípade tak zaznelo aj meno prezidenta.Prokuratúra predložila na súde e-maily, v ktorých Manafort žiada Gatesa o láskavosť pre bankára, informovala DPA s odvolaním sa na denník Washington Post.Gates ako kľúčový svedok vlády v tejto kauze bol po svojej výpovedi v utorok podrobený krížovému výsluchu. Manafortov obhajca Kevin Downing v rámci neho vyhlásil, že Gates užže si ich všetky ani nepamätá.Downing sa snažil naštrbiť Gatesovu dôveryhodnosť a obvinil ho z viacerých zločinov, keďže Gates sa aj sám okrem iného priznal, že spreneveril peniaze svojho šéfa Manaforta.