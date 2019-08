Gauffová získala voľnú kartu na US Open

Americká tenistka Cori Gauffová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. augusta (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová získala voľnú kartu do hlavnej súťaže turnaja US Open.Pre 15-ročnú rodáčku z Floridy to bude druhé grandslamové podujatie. Gauffová sa stala najmladšou kvalifikantkou Wimbledonu a v hlavnej súťaži postupne vyradila krajanku Venus Williamsovú, Slovenku Magdalénu Rybárikovú a Slovinku Polonu Hercogovú. V osemfinále skončila na rakete neskoršej šampiónky Simony Halepovej. US Open 2019 sa začína 26. augusta. Informovala agentúra AP.