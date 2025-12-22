Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

22. decembra 2025

Gautam Rana končí ako veľvyslanec USA na Slovensku, je hrdý na spoločne vykonanú prácu


Veľvyslanec Spojených štátov amerických (USA) na Slovensku Gautam Rana v polovici januára 2026 odíde zo Slovenska. Ako uviedol vo vyjadrení k svojmu nadchádzajúcemu odchodu, ...



6787f0669f19f391638034 676x451 22.12.2025 (SITA.sk) - Veľvyslanec Spojených štátov amerických (USA) na Slovensku Gautam Rana v polovici januára 2026 odíde zo Slovenska. Ako uviedol vo vyjadrení k svojmu nadchádzajúcemu odchodu, byť veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku bolo pre neho skutočnou cťou.

Hrdý na svoju prácu


Keď 16. januára odídem, budem hrdý na prácu, ktorú sme spoločne vykonali nielen na prehĺbení bezpečnostného, energetického a hospodárskeho partnerstva medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, ale aj na prehĺbení priateľstva medzi našimi dvoma národmi,“ uviedol.

To, čo Slovensko dosiahlo za posledných 30 rokov, označil Rana za naozaj pozoruhodné. „A som hrdý na to, ako sme počas môjho pôsobenia na Slovensku stavali na týchto pevných základoch. Investícia Slovenska do stíhacích lietadiel F-16 zvýšila jeho bezpečnosť a posilnila kapacity ako člena NATO. Naša nedávna spolupráca na prehĺbení civilnej jadrovej spolupráce pomôže zabezpečiť, aby Slovensko malo aj v budúcnosti dostupnú, spoľahlivú a bezpečnú energiu,“ doplnil.

Významné osobné vzťahy


Za významné považuje odchádzajúci americký veľvyslanec aj osobné vzťahy, ktoré nadviazal. Podľa Ranových slov sú pre neho i pre partnerstvo medzi USA a Slovenskom veľmi významné.

Vážil som si každú príležitosť vyjsť von a stretnúť sa so slovenskými podnikateľmi, starostami, učiteľmi, umelcami a študentmi v mestách a obciach tejto krásnej krajiny, od Tisovca po Pavlovce nad Uhom a od Nitry po Humenné. Ako americký diplomat som sa posledných 23 rokov venoval posilňovaniu spojenectiev po celom svete. Ako veľvyslanec USA na Slovensku som sa posledného tri a pol roka venoval posilňovaniu partnerstva medzi našimi dvoma národmi. Bola to pre mňa česť na celý život,“ uzavrel.

Americká vláda odvoláva celkovo 29 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach.


Zdroj: SITA.sk - Gautam Rana končí ako veľvyslanec USA na Slovensku, je hrdý na spoločne vykonanú prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

