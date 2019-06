Gazpromnefť požaduje od OPEC zvýšenie ťažobných kvót

Ilustračné foto Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Petrohrad 14. júna (TASR) - Ruská spoločnosť Gazpromnefť požaduje, aby organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila ťažobné kvóty.Producenti z OPEC a mimo OPEC by mali zvýšiť ťažbu od druhej polovice roka, aby vyvážili trh a udržali ceny na prijateľnej úrovni, uviedol v piatok šéf Gazpromnefti Alexander Djukov. Pre ruských producentov je podľa neho akceptovateľná cena v pásme 55 USD až 65 USD (48,72 až 57,58 eura) za barel (159 litrov). Dodal, že jeho firma je pripravená rýchlo zvýšiť produkciu, ktorú priškrtila z dôvodu dohody skupiny OPEC+.Djukovove vyjadrenia zvyšujú tlak na ruského ministra energetiky Alexandra Novaka, ktorý v pondelok (10. 6.) povedal, že ceny ropy môžu padnúť až na 30 USD za barel, ak OPEC+ nepredĺži dohodu o obmedzení ťažby.OPEC sa dohodol s ďalšími veľkými producentmi na znížení ťažby celkovo o 1,2 milióna barelov denne v období od 1. januára do konca júna. Skupina sa na konci júna alebo začiatkom júla stretne vo Viedni, aby diskutovali o predĺžení dohody. Saudská Arábia, ktorá je najväčším producentom v rámci OPEC uviedla, že všetky ostatné krajiny okrem Ruska už súhlasili s predĺžením platnosti dohody do konca tohto roka."Myslím si, že zvýšenie niektorých kvót pre krajiny, ktoré sú súčasťou dohody OPEC+, by bolo akceptovateľné," uviedol Djukov.(1 EUR = 1,1289 USD)