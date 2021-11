GEFCO vypravilo prvý uhlíkovo neutrálny ucelený vlak po Hodvábnej ceste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) -Sme radi, že môžeme byť spolu s naším dlhoročným zákazníkom pri tomto míľniku v podobe vypravenia prvého uhlíkovo neutrálneho vlaku. Dopyt po udržateľných riešeniach šetrných ku klíme, najmä pri preprave tovaru na dlhé vzdialenosti, rastie. Aby sme konali v súlade s ekologickými ambíciami Skupiny GEFCO i našich zákazníkov, vypočítame dopad prepravy, optimalizujeme ho s cieľom obmedziť emisie na najnižšiu úroveň a zbytok CO2 budeme kompenzovať. Očakáva sa, že dopravný trh do roku 2030 narastie o 30 %, a preto je veľmi dôležité znížiť uhlíkovú stopu dopravných riešení a železnica je jedna z alternatív, kde môže byť na konci i uhlíková neutralita.”"Železničná preprava patrí k tým najekologickejším a sme radi, že môžeme zabezpečiť logistický tok pre slovenský prémiový produkt. Minimalizácia uhlíkovej stopy a dopad na ekológiu sú v súčasnosti, pri optimalizácii nákladov, kľúčové aspekty, na ktoré kladie dôraz väčšina firiem. Navyše, teraz máme príležitosť kompenzovať uhlíkovú stopu investíciou do veľmi užitočného projektu, vďaka ktorému sa voda stane dostupnejšia pre obyvateľov suchej africkej Rwandy. Tým naše úsilie posúvame zase o krok ďalej. Za našu snahu o udržateľnú logistiku sme aj získali ocenenie EcoVadis a z hľadiska spoločnej zodpovednosti patríme medzi top 5 percent firiem sveta."Trojtýždenná cesta uhlíkovo neutrálneho vlaku povedie po Hodvábnej ceste zo slovenskej Dunajskej Stredy do železničného terminálu Brest-Malaczewice na poľsko-bieloruských hraniciach, kde bude tovar preložený na vagóny s rozchodom 1 520 mm. Potom sa ucelený vlak vydá naprieč Bieloruskom, cez Rusko do kazachstanského Alashankou-Dostyk a ďalej do provincie Sin-ťiang, ktorá je vstupnou bránou do Číny. Tovar tu bude preložený na čínske vagóny a doručený do cieľovej destinácie, mesta Si-an.Informačný servis