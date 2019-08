Gelle na MS postúpil do A-finále K1 na 1000 m

Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle sa na MS v maďarskom Szegede prebojoval do A-finále K1 na 1000 m, keď v prvom semifinále obsadil druhé miesto za Čechom Josefom Dostálom. Szeged, 23. augusta 2019. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Szeged 23. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle sa na MS v Szegede prebojoval do A-finále K1 na 1000 m. V prvom semifinále obsadil druhé miesto za Čechom Josefom Dostálom. Ešte 250 metrov pred cieľom bol šiesty, no predviedol skvelý finiš a vďaka postupu medzi elitnú deviatku má v najsilnejšie obsadenej disciplíne šancu získať olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Účasť v japonskej metropole si zabezpečí najlepších päť kajakárov.povedal v cieli "megašťastný" Gelle, ktorý si dal postupom darček k piatkovým 35. narodeninám.