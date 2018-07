Generačná výmena v rodinných podnikoch je pre krajiny V4 aktuálna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo viaceré opatrenia, aby rodinné firmy zvládli generačnú výmenu, ktoré schválila vláda SR. Povedal to v utorok štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec po stretnutí s predstaviteľmi rezortov hospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého témou bola aktuálne generačná výmena v rodinných podnikoch v týchto postkomunistických štátoch. Rokovanie sa konalo v rámci slovenského predsedníctva vo V4. Účastníci si na ňom vymenili skúsenosti a diskutovali aj o opatreniach v súvislosti s generačnou výmenou.Ide o napríklad o zvýhodnené zamestnávanie rodinných príslušníkov v rodinných firmách, je pripravená schéma pomoci podpory rodinných firiem pri generačnej výmene, uviedol príklady.povedal Chovanec s tým, že rodinné firmy majú špecifické postavenie v slovenskej ekonomike.Cieľom je, aby v rámci generačnej výmeny dokázal mladý človek úspešne a efektívne prebrať firmu. V určitom prípade je podľa Chovanca lepšie, aby firmu majitelia predali alebo previedli na niektorého zo zamestnancov, alebo aby zamestnanci vytvorili družstvo a prebrali spoločnosť.Spomenul aj podpornú schému prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency a pomoci, aby si firma, ak to potrebuje, dokázala najať poradcu. Ten by ju ohodnotil a pripravil obchodno-strategický plán na najbližšie obdobie, aby nový subjekt alebo človek, ktorý príde do firmy, nemusel všetko zisťovať sám. V rozpočte je na to vyčlenených niekoľko sto tisíc eur, dodal štátny tajomník. Je potrebné robiť osvetu, aby firmy vedeli urobiť generačnú výmenu, zdôraznil.Námestník ministerky priemyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl považuje utorkovú diskusiu o tejto téme za úvodnú.načrtol víziu.Štátny tajomník ministerstva podnikania a technológií Poľska Marcin Ociepa povedal, že v jeho krajine pred 2 týždňami prijali zákon, ktorý súvisí práve s témou stretnutia. Rodinné podniky sú dôležité v Poľsku pre lokálnu ekonomiku, a aj v súvislosti so sociálnymi otázkami. Ferenz Nagy zo sekcie rozvoja malých a stredných podnikov ministerstva inovácií a technológií Maďarska povedal, že diskutovali o zdieľaní štatistík, vytvorení portálu na prevod rodinných podnikov a o finančných nástrojoch, ktoré by tému zastrešovali.