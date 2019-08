General Electric je rizikovým poskytovateľom zdravotného poistenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. augusta (TASR) - Americký koncern General Electric (GE) patrí podľa ratingovej agentúry Fitch Ratings k najrizikovejším poskytovateľom zdravotného poistenia. Vo svojej správe uviedla, že GE musí zvládnuť veľké poistné nároky, no nemá dostatok finančných rezerv.Správa Fitch, ktorú agentúra vydáva každoročne, odzrkadľuje obavy finančného vyšetrovateľa Harryho Markopolosa. Ten odhadol, že rezervy GE sú o 29 miliárd USD (26,18 miliardy eur) nižšie, než by mali byť.GE so závermi Fitch nesúhlasí. V utorok zdôraznil, že už v pondelok reagoval na Markopolosovu správu. "Naše súčasné rezervy sú pre naše portfólio dlhodobej starostlivosti nastavené viac ako správne," cituje z vyhlásenia agentúra Reuters. Koncern zároveň poskytol podrobnosti o spôsobe určovania dostatočnej výšky finančných rezerv.Správy Fitch a Markopolosa opätovne rozdúchali diskusie o tom, či GE vytvoril dostatočné rezervy na pokrytie jeho dlhodobých záväzkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, alebo bude musieť dodatočne uvoľniť miliardy dolárov, čo by podkopalo jeho plány na posilnenie krehkej finančnej situácie. Výkonný riaditeľ GE Larry Culp v úsilí znížiť zadlženosť na úrovni 105 miliárd USD rozpredáva podniky. Podľa analytikov akékoľvek peniaze uvoľnené na rezervu môžu ohroziť Culpove plány.Naproti tomu investičná banka Goldman Sachs poukázala na svoju analýzu, podľa ktorej sú rezervy GE primerané. V podobnom duchu sa v marci vyjadrila aj analytická skupina agentúry Reuters, ktorá tvrdí, že rezervy sú podobné ako u porovnateľných poisťovní.Fitch upozorňuje, že GE aj ostatné poisťovne nevytvorili dostatočne veľké rezervy, aby pokryli straty súvisiace s dlhodobými stratégiami v zdravotnom poistení. Tieto stratégie sú totiž neobyčajne riskantné, najmä pre veľké kolísanie nákladov a úrokových sadzieb. Dokonca aj poisťovne, ktoré majú väčšie rezervy než GE, sa takýmto stratám nevyhli. Navyše, GE musí zabezpečiť dlhodobú starostlivosť pre viac než 250.000 dôchodcov a prijímateľov sociálnych dávok.GE sa v zozname 16 najrizikovejších dlhodobých poisťovateľov umiestnil na 2. mieste, hneď za spoločnosťou Genworth Financial, ktorá bola až do roka 2004 súčasťou GE.(1 EUR = 1,1076 USD)