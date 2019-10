General Electric vykázal v 3. štvrťroku stratu, ale nižšiu ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 30. októbra (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) v stredu oznámil, že aj v 3. štvrťroku 2019 zaznamenal stratu, ale nižšiu ako vlani. Tvrdí, že dosiahol pokrok v rámci svojej snahy odraziť sa od dna a vrátiť sa k zisku.Priemyselný gigant so sídlom v Bostone už viac ako dva roky zápasí so slabými výsledkami a jeho divíziu leteckých motorov najnovšie zasiahli aj problémy modelu Boeing 737 MAX.GE vykázal za tri mesiace do konca septembra 2019 stratu 9,47 miliardy USD (8,53 miliardy eur) alebo 1,08 USD na akciu, čo je menej ako strata 22,81 miliardy USD alebo 2,62 USD/akcia pred rokom.Tržby zostali na vlaňajšej úrovni 23,36 miliardy USD. Po vylúčení jednorazových položiek zaznamenal GE zisk 15 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali upravený zisk vo výške 12 centov na akciu a tržby 28,9 miliardy USD.GE potvrdil svoj odhad rastu tržieb v tomto roku o stredne veľké jednociferné číslo a očakáva, že upravený zisk na akciu za tento rok sa bude pohybovať v rozmedzí od 55 do 65 centov.Zatiaľ čo upravené výsledky GE prekonali očakávania, konglomerát poukázal aj na ťažkosti v kľúčových divíziách. Napríklad objednávky v energetickej divízii klesli o 30 % a objednávky na plynové turbíny sa znížili o 17 %.Aj dopyt po leteckých motoroch GE klesol, a to o 27 %, ale objednávky servisných služieb pre motory vzrástli o 15 %. Spoločnosť GE uviedla, že uzemnenie Boeingov 737 MAX ju v uplynulom štvrťroku vyšlo na 300 miliónov USD.(1 EUR = 1,1095 USD)