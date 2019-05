Generál Rangel vyzval armádu na povstanie proti Madurovi

Nicolás Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 13. mája (TASR) - Venezuelský generál Ramón Rangel vyzval v nedeľu venezuelské ozbrojené sily, aby povstali proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý sa napriek ekonomickému kolapsu v krajine spolieha na to, že s pomocou armády sa udrží pri moci. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.Generál vzdušných síl Rangel uviedol vo videu zverejnenom na YouTube, že venezuelskú vládu ovládana Kube, ktorý je kľúčovým spojencom prezidenta Madura.povedal Rangel.Členovia armády, ktorí odmietli naďalej podporovať Madura z krajiny utiekli, zatiaľ čo jej vrcholní predstavitelia ho aj naďalej uznávajú za lídra krajiny, píše Reuters.Na rozdiel od iných predstaviteľov armády, ktorí sa postavili Madurovi na odpor, Rangel opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi svoju podporu nevyjadril.Rangel podľa nemenovaného zdroja blízkeho venezuelskej armáde v apríli ušiel do Kolumbie. Veliteľ vzdušných síl Pedro Juliac zverejnil v nedeľu na Twitteri Rangelovu fotografiu so slovamiNapätie vo Venezuele sa stupňuje od 23. januára, keď sa predseda parlamentu Guaidó vyhlásil za úradujúceho prezidenta. Za legitímneho lídra Venezuely ho uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky.Guaidó a skupina vojakov vyzvali 30. apríla ozbrojené sily na vojenské povstanie proti prezidentovi Madurovi. Armáda sa však na ňom odmietla podieľať a pokus zvrhnúť Madura sa skončil neúspechom. Vláda to označila za pokus o puč a desiatich opozičných zákonodarcov obvinila zo zrady.Za posledné tri roky muselo Venezuelu v dôsledku hyperinflácie opustiť 3,5 milióna ľudí.