Generálna prokuratúra chce novú budovu za 70 miliónov eur. Odhalila, čo všetko je v havarijnom stave

Rekonštrukcie sú nevyhnutné

Zoznam investícií zahŕňa aj nové klimatizácie

24.7.2025 (SITA.sk) - Kúpa novej budovy pre Generálnu prokuratúru SR by podľa predbežných zistení z roku 2024 stála približne 70 miliónov eur. Uvádza sa to v Správe generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2024. Podľa dokumentu má generálna prokuratúra dlhodobé problémy s nedostatkom priestoru, pričom tie sa dajú vyriešiť len kúpou novej budovy.„Organizačné zložky Generálnej prokuratúry SR sídlili aj v roku 2024 vo viacerých budovách, a to na Štúrovej ulici a Kvetnej ulici v Bratislave, ktoré má generálna prokuratúra vo svojej správe, a od júla roku 2023 aj na Radlinského ulici s predpokladaným nájmom priestorov na dobu 36 mesiacov. Okrem toho sídlia niektoré organizačné zložky generálnej prokuratúry aj vo vypožičaných priestoroch budovy Ministerstva obrany SR na Špitálskej ulici v Bratislave. V roku 2023 získala Generálna prokuratúra do svojej správy budovu na Hanulovej ulici v Bratislave, kde je nevyhnutná rekonštrukcia budovy,“ uvádza sa v správe.V nasledujúcich rokoch je podľa materiálu nevyhnutné vykonať rekonštrukciu niektorých budov prokuratúry, a to vzhľadom na ich technický stav a potrebu zlepšiť pracovné podmienky prokurátorov a zamestnancov prokuratúry.„Generálna prokuratúra v budúcom období potrebuje finančné prostriedky nevyhnutné na dokončenie rekonštrukcie administratívnej budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky, zateplenie a obnovu fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda, rekonštrukciu kancelárskych priestorov Okresnej prokuratúry Ružomberok, klimatizáciu priestorov Okresnej prokuratúry Košice II, rekonštrukciu a modernizáciu priestorov Okresnej prokuratúry Humenné, výmenu strešnej krytiny Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš, rekonštrukciu sociálnych zariadení Okresnej prokuratúry Zvolen, zateplenie a rekonštrukciu strechy budovy Vzdelávacieho a rehabilitačného centra Stará Lesná, zakúpenie klimatizačných jednotiek do priestorov budov na Špitálskej ulici a na Kvetnej ulici, nevyhnutnú rekonštrukciu strechy a budovy generálnej prokuratúry na Hanulovej ulici a na rekonštrukciu sociálnych zariadení budovy Generálnej prokuratúry na Štúrovej ulici,“ dodal dokument.