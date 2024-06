Generálna prokuratúra eviduje výrazný nárast mladistvých recidivistov, podľa Žilinku je mládež zrkadlom spoločnosti

Trestné stíhanie proti tisícke mladistvých

17.6.2024 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za rok 2023 nárast počtu obžalovaných mladistvých o 10 percent a takisto vyšší počet obžalovaných mladistvých recidivistov, teda osôb, ktoré sa už v minulosti dopustili trestnej činnosti, a to až o 37 percent. Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová , tieto čísla podľa prokuratúry svedčia o nízkej účinnosti výchovných opatrení uložených týmto mladým ľuďom v minulosti.Po ôsmich rokoch vyznačujúcich sa trendom poklesu trestných stíhaní mladistvých v roku 2023 generálna prokuratúra zaznamenala jej nárast o 4 percentá, keď bolo ukončené trestné stíhanie proti 1 391 mladistvým. V obvode Krajskej prokuratúry (KP) Banská Bystrica v porovnaní s rokom 2022 došlo dokonca k nárastu až o 15,6 percenta. Kontinuálny nárast počtu trestne stíhaných mladistvých podľa Drobovej zaznamenala aj KP Trnava, v ktorej obvode od roku 2021 do roku 2023 došlo k nárastu až o 38 percent.Podľa GP SR na celkovom počte trestnej činnosti páchanej mladistvými predstavuje 50 percent majetková trestná činnosť, pričom od roku 2021 jej podiel kontinuálne stúpa. Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti predstavujú 24-percentný podiel, pričom vo významnejšej miere sa v uplynulom roku vyskytovali aj tak závažné trestné činy, a to trestné činy lúpeže (84) a vydierania (25), či trestné činy sexuálneho zneužívania (111).Trestné činy proti iným právam a slobodám predstavovali 12 percent z trestnej činnosti páchanej mladistvými. Z nich najčastejšie boli trestné činy výtržníctva (173), ale aj trestné činy súvisiace s detskou pornografiou (26). Pri trestných činoch proti životu a zdraviu (161) je podľa prokuratúry alarmujúce, že až 60 percent z nich predstavovalo úmyselné ublíženie na zdraví.„Uvedené štatistické údaje, žiaľ, dokazujú zlyhávanie subjektov zodpovedných za zdravý vývoj mládeže. V konečnom dôsledku to poukazuje aj na stav spoločnosti a ide už o druhé vážne upozornenie po tom, čo Generálna prokuratúra SR odhalila a verejne prezentovala katastrofálny stav dodržiavania práv maloletých v reedukačných centrách,“ skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka Trestná činnosť páchaná mladistvými nie je podľa Žilinku príčinou, a efektívne proti nej bojovať len prostredníctvom represívnych nástrojov nie je možné.„Je dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného prostredia, školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, ale aj vplyvu rovesníkov a celej spoločnosti. Len intenzívne pôsobenie v týchto sférach, pozornosť a spolupráca všetkých orgánov verejnej moci je predpokladom náležitej starostlivosti o mládež. Nezabúdajme, že mládež nie je len zrkadlom spoločnosti, ale hlavne je našou budúcnosťou,“ vyhlásil generálny prokurátor.