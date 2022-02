Generálna prokuratúra rozhodovala o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA príliš dlho, tvrdí advokát

Iné sťažnosti vybavili do dvoch týždňov

Rozhodnutie zverejnia neskôr

Stíhanie trvá aj naďalej

7.2.2022 - Rozhodovanie Generálnej prokuratúry SR (GP SR) o sťažnostiach voči obvineniam štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bolo extra dlhé.Pre agentúru SITA to uviedol právny zástupca obvinených vyšetrovateľov Jána Čurillu a Pavla Ďurku Peter Kubina.Upozornil tiež na to, že napríklad v prípade bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského či príslušníčky policajnej inšpekcie Diany Santusovej sťažnosti vybavili do dvoch týždňov.„Nevidím dôvod na to, prečo by to pri nich malo byť štyri mesiace. Aj keď tam bola podaná námietka zaujatosti. O nej sa dalo rozhodnúť rýchlejšie,“ povedal Kubina.GP SR v piatok 4. februára informovala, že už rozhodla o sťažnostiach vyšetrovateľov Jána Čurillu a spol. stíhaných za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších skutkov proti uzneseniam vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, útvaru inšpekcie, odboru inšpekčnej služby Západ a prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 13. septembra 2021 a 14. septembra 2021. Rozhodnutie však zverejnia po jeho doručení procesným stranám.Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra 2021 obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholza z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené.Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin sú však naďalej stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti. Jána Čurillu a Pavla Ďurku ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, obvinili v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci.Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Pavla Ďurku sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.Ďalšie obvinenie celej štvorice policajtov je spojené so zámerom NAKA vyšetrovať aktivity takzvaného antitímu policajnej inšpekcie. Pre danú vec bol obvinený aj dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Peter Scholz.Ten rovnako čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.