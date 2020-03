Generálna prokuratúra sa bude zaoberať „mŕtvymi dušami“ vo voličských zoznamoch v Petržalke

Prokuratúra preverí zákonnosť postupu

Výsledok volieb to nemôže ovplyvniť

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prítomnosťou mien zosnulých osôb vo voličských zoznamoch počas sobotňajších parlamentných volieb by sa mala zaoberať prokuratúra. Vyplýva to z uznesenia o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru (GP) SR , ktorý ešte v deň volieb prijala Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol tlačový odbor rezortu vnútra, GP SR by na základe podnetu mala preveriť zákonnosť postupu mestskej časti Bratislava – Petržalka pri príprave volieb do NR SR.„List, ktorým boli tieto podnety postúpené, bol expedovaný dňa 4. marca," informovalo ministerstvo. Dodalo, že podnety komisia postúpila aj mestskej časti Bratislava – Petržalka ako orgánu zodpovednému za vedenie stáleho zoznamu voličov.Médiá počas konania sobotňajších parlamentných volieb upozornili na údajnú prítomnosť mien mŕtvych osôb v zoznamoch voličov. Týkalo sa to volebných okrskov v bratislavskej Petržalke.Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány v reakcii uviedol, že takéto prípady sú zodpovednosťou mestskej časti, ktorá má mať k dispozícii všetky potrebné podklady.„V tejto chvíli nechcem veštiť, aké sú dôvody tejto nepríjemnosti," povedal s tým, že prítomnosť takýchto mien nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť výsledok volieb. „Jediné, čo môžu ovplyvniť, je percento účasti," dodal v sobotu Bárány.