Generálna prokuratúra SR aj po zmenách súvisiacich so zrušením ÚŠP garantuje plnenie si svojich úloh

Prijatie opatrení

Organizačná zložka Generálnej prokuratúry SR

18.3.2024 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra (GP) SR po vykonaní zákonných zmien súvisiacich so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry k 20. marcu 2024 garantuje plnenie úloh slovenskej prokuratúry. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová Podľa jej slov sa na implementácii zmien podieľala pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia dotknutých organizačných zložiek GP SR a orgánov prokuratúry SR.„Aj výsledkom činnosti tejto pracovnej skupiny bude prijatie opatrení organizačného, personálneho a materiálno-technického charakteru vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy," poznamenala Drobová.Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaradil všetkých prokurátorov ÚŠP k 20. marcu 2024 do organizačných zložiek Generálnej prokuratúry SR tak, ako mu to ukladá zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, a tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry SR.„Zároveň platí stanovisko generálneho prokurátora, že na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry využije zákonné oprávnenie, na základe ktorého určí, že vo veciach, v ktorých ku dňu zrušenia ÚŠP konal Špecializovaný trestný súd , až do právoplatného skončenia konania, ak tomu nebudú brániť objektívne dôvody, budú zásadne konať súčasní prokurátori ÚŠP, a to bez ohľadu na orgán prokuratúry alebo organizačnú zložku Generálnej prokuratúry SR, na ktorej budú pôsobiť, a to pri zachovaní zastupiteľnosti prokurátorov," dodala Drobová s tým, že rovnaký princíp Žilinka uplatní v trestných veciach, v ktorých došlo ku skončeniu vyšetrovania a ÚŠP bol predložený návrh na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie.