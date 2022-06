Generálna prokuratúra zrušila obvinenie exministra Kažimíra, použila paragraf 363 (video)

aktualizované 7. júna 12:36



Uznesenie špeciálneho prokurátora

Žilinka je pod neustálym tlakom

7.6.2022 (Webnoviny.sk) -V prípade trestnej veci obvineného bývalého ministra financií a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra prvý námestník Generálneho prokurátora rozhodol tak, že v dôsledku zistených porušení zákona v neprospech obvineného zrušil prostredníctvom paragrafu 363 rozhodnutie špeciálneho prokurátora, ktorým zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ÚŠP SR) o vznesení obvinenia.Generálny prokurátor Maroš Žilinka to povedal na utorňajšom tlačovom vyhlásení.„Prvý námestník Generálneho prokurátora rozhodol tak, že konštatoval porušenie zákona, ktorým bolo Petrovi K. vznesené obvinenie za prečin podplácania. Uznesenie špeciálneho prokurátora, chybné konanie, ktoré mu predchádzalo, ako aj uznesenie prokurátora ÚŠP SR boli zrušené a prokurátorovi ÚŠP SR bolo prikázané, aby o veci znovu konal a rozhodol,“ povedal Jozef Kandera , prvý námestník generálneho prokurátora.Dodal, že obvinenie Kažimíra vzniklo len na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného. „Stíhania založené len na výpovedi korunného svedka výmenou za beztrestnosť a iné výhody vyžaduje od konajúcich orgánov obozretnosť, a to najmä z pohľadu, či sú dané výpovede konzistentné,“ doplnil Kandera.Žilinkov prvý námestník Kandera ďalej pripomenul, že vo výpovedi jediného korunného svedka Františka I., ktorý vypovedal v danej veci viackrát, sú výrazné rozpory.Generálny prokurátor Žilinka počas tlačového vyhlásenia uviedol, že jeho osoba je pod neustálym tlakom, a že sa vyvíjajú snahy na jeho diskreditáciu či na zbavenie ho z funkcie. Pripomenul, že tieto praktiky nepatria do demokratického režimu.„Každý, kto sa zaujíma o môj súkromný život vie, že v ňom nenájde nič, čo by spochybňovalo moju integritu. Ak je problémom to, že po práci idem domov rovno k rodine a od rodiny rovno do práce, tak sa tejto spoločnosti hlboko ospravedlňujem. Ale aby sa plošne monitoroval styk, prijatia a návštevy u generálneho prokurátora, bez väzby na konkrétny skutok, považujem za neprijateľné," doplnil.Žilinka povedal, že v posledných dňoch sa na zamestnancov GP SR obracajú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , ktorí zisťujú, či za ním chodia prominentné návštevy, politici, či bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír P. „Kladiem si otázku, či má ďalej význam, a či vôbec chcem byť súčasťou tejto krajiny krivých zrkadiel," uzavrel.