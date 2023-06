Generálny advokát žiada zrušiť rozsudok v kauze Kočnera a žaloby Europolu

Právo na náhradu spôsobenej škody

Kočnerovu žalobu už raz súd zamietol

Údajné "mafiánske zoznamy"

15.6.2023 (SITA.sk) - Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Athanasios Rantos navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu EÚ, podľa ktorého je vylúčená akákoľvek príčinná súvislosť medzi konaním Agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a medializovaním komunikácií stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera iba z dôvodu, že počas určitého obdobia mali údaje obsiahnuté v jeho mobilných telefónoch k dispozícii tak Europol, ako aj slovenské orgány.Ako ďalej informuje komunikačné oddelenie súdneho dvora, podľa Rantosa totiž právo Únie zavádza režim solidárnej zodpovednosti Europolu a dotknutého členského štátu za škody spôsobené nezákonným spracúvaním údajov v dôsledku činnosti Europolu alebo tohto členského štátu.„Generálny advokát Rantos najprv pripomína, že pokiaľ ide o mimozmluvnú zodpovednosť, Únia nahradí škody spôsobené jej inštitúciami alebo jej zamestnancami pri výkone ich funkcií. Toto pravidlo sa uplatňuje na Europol,“ uvádza sa v tlačovej správe.Každá osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania, má podľa Rantosa právo na náhradu spôsobenej škody, a to buď od Europolu, alebo od členského štátu, v ktorom nastala udalosť, ktorá spôsobila škodu, v súlade s jeho vnútroštátnym právom.„Odôvodnenie tohto nariadenia spresňuje, že pre dotknutú fyzickú osobu môže byť ťažké určiť, či škoda, ktorú utrpela v dôsledku nezákonného spracúvania údajov, je následkom krokov Europolu, alebo členského štátu, a že Europol a členský štát, v ktorom nastala udalosť, ktorá viedla ku vzniku škody, by preto mali byť zodpovední spoločne a nerozdielne," zdôrazňuje.Všeobecný súd Európskej únie zamietol ešte v roku 2021 žalobu viacnásobne stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera voči organizácii Europol vo veci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka . Podľa súdu sa totiž nepodarilo preukázať, že informácie o ňom, ktoré zverejnili slovenské médiá, a jeho zaradenie na tzv. „mafiánske zoznamy" sú prisúditeľné aktivitám Europolu.„Na základe žiadosti slovenských orgánov Agentúra Európskej únie pre spoluprácu orgánov presadzujúcich právo (Europol) extrahovala dáta z dvoch mobilných telefónov údajne patriacich Marianovi K. a tiež z USB kľúča," skonštatoval súd.Údaje zo zariadení Europol slovenským orgánom odovzdal v januári, respektíve v júni 2019. Po zverejnení údajov slovenskými médiami žiadal Marian Kočner na Všeobecnom súde EÚ odškodné 100-tisíc eur. Zároveň tvrdil, že v súvislosti so správou z 13. januára 2019 ho Europol zaradil na „zoznamy mafie".Podľa verdiktu súdu však prepisy komunikácií prisudzovaných Marinovi Kočnerovi nie je možné pripisovať činnosti Europolu. Pokiaľ ide o jeho zaradenie na tzv. zoznamy mafie, Marian Kočner podľa súdu nepreukázal, že by Europol takéto zoznamy viedol.„Za týchto podmienok Všeobecný súd zamietol žalobu Mariána K. v celom rozsahu," uviedol súd. Marian K. podal voči verdiktu odvolanie na súdny dvor.Pokiaľ ide o údajný zápis Mariana Kočnera do „tzv. mafiánskych zoznamov“ generálny advokát navrhuje Súdnemu dvoru EÚ, aby odvolanie zamietol a potvrdil odôvodnenie Všeobecného súdu. Súdny dvor však nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta.