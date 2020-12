Generálny prokurátor má byť osoba bez pochybností, Žilinkov nástup však skomplikoval Dostál

Žilinku čaká náročné obdobie

Dostal zverejnil kontroverzné informácie

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor má byť osoba, o ktorej morálnej integrite a nezávislosti nie sú pochybnosti. Uviedla to mimovládna organizácia Via Iuris na sociálnej sieti v súvislosti s vymenovaním Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora.Rozporuplné informácie o jeho osobe, ktoré sa objavili krátko pred vymenovaním do funkcie, mu podľa Via Iuris vstup do úradu skomplikovali a nepomáhajú ani dôvere v prokuratúru.„Ak chce Maroš Žilinka obstáť v riešení náročných úloh, ktoré jeho postavenie prináša, mal by byť od začiatku pripravený aj na takéto situácie. Je dôležité, aby nový generálny prokurátor otvorene a včas komunikoval s verejnosťou a fakticky, ale aj svojimi skutkami preukázal, že prípadné pochybnosti nie sú odôvodnené. Teraz ani v budúcnosti,“ priblížila Via Iuris.Mimovládka zdôraznila, že Žilinku čaká náročné obdobie. Musí sa snažiť prinavrátiť prokuratúre dôveru verejnosti, zabezpečiť dôkladné a efektívne vyšetrenie závažných trestných činov, z ktorých sú obvinení alebo podozriví viacerí verejní činitelia či iné verejne známe osoby, stabilizovať prokuratúru a zaistiť jej bezproblémové fungovanie.„Rovnako bude potrebné riešiť legislatívne zmeny, vrátane toho, že vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči prokurátorom má prejsť na novozriadený Najvyšší správny súd. Ministerka spravodlivosti tiež predstavila novú súdnu mapu, zatiaľ sa však nedotkla štruktúry a organizácie jednotlivých prokuratúr, ktoré by mali korešpondovať s reformovanou organizáciou súdov,“ uzavrela Via Iuris s tým, že týmito úlohami sa bude musieť Žilinka zapodievať od nástupu do funkcie.Vo štvrtok 10. decembra vymenovala Maroša Žilinku do funkcie prezidentka SR Zuzana Čaputová. V ten istý deň poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) uviedol, že Žilinka klamal pred Ústavnoprávnym výborom NR SR, keď poprel, že by sa jeho priateľ Michal Gučík nejako angažoval v prospech jeho zvolenia za generálneho prokurátora.Telefonát s Gučíkom potvrdil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý uviedol, že mu Gučík telefonoval, aby dohodol jeho stretnutie Sulíka so Žilinkom. Nový generálny prokurátor reagoval, že nikdy u žiadneho poslanca neloboval a stretnutie so Sulíkom bolo len s cieľom predstaviť jeho víziu vedenia prokuratúry.Pravdu nemal podľa Dostála hovoriť Žilinka ani o tom, že bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) o ňom v predchádzajúcom volebnom období uvažoval ako o možnom nástupcovi za Dušana K. na poste špeciálneho prokurátora. Žilinka ozrejmil, že nevedel o tom, či bol niekoho favorit a s nikým o tom nerokoval.