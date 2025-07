Generálny prokurátor Žilinka paragrafom 363 zrušil obvinenie voči vyšetrovateľovi Ďurkovi

Prípad sa týka takzvanej „otočky“ Patrika Vidašiča spájaného so skupinou takáčovcov, ktorého v lete 2021 prepustili z vyšetrovacej väzby, vzápätí ho však znovu zadržali a obvinili v ďalšej trestnej veci. Nakoniec dotyčný znovu skončil vo vyšetrovacej väzbe. Podľa policajnej inšpekcie však Ďurka konal účelovo, aby dostal Vidašiča opäť do väzby.





7.7.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil podľa paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenie voči vyšetrovateľovi z tímu okolo Jána Čurillu Pavlovi Ďurkovi . Vyplýva to z informácii, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR „Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dňa 4. júla postupujúc podľa paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby Banská Bystrica zo 4. júla 2024, ktorým vzniesol obvinenie pplk. Mgr. P. Ď. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave z 27. januára 2025 o zamietnutí sťažnosti obvineného, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia," uviedla hovorkyňa.Ako doplnila, generálny prokurátor po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora, a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvineného, a to tak v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych.„Podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní mali za následok porušenie najdôležitejšej základnej zásady trestného konania, ktorá má svoj ústavnoprávny základ a to zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“. Generálny prokurátor zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu, vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania," zdôraznila Tökölyová. Doplnila, že generálny prokurátor zároveň vyšetrovateľovi ÚIS prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol.