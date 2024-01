Generálny prokurátor Žilinka popiera stretnutie so Santusovou, Šeliga ho označil za obyčajného klamára (video)

Žilinka poprel stretnutie so Santusovou

Policajná inšpekcia Oblúk

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Trestné stíhanie vo veci aktivít tímu Oblúk policajnej inšpekcie bolo zrušené v roku 2021 generálnou prokuratúrou podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Vo veci však v tej dobe nebol nikto obvinený, na čo poukázal aj



Trestné stíhanie vo veci aktivít tímu Oblúk policajnej inšpekcie bolo zrušené v roku 2021 generálnou prokuratúrou podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Vo veci však v tej dobe nebol nikto obvinený, na čo poukázal aj Ústavný súd SR

24.1.2024 (SITA.sk) - Zápisnica o výsluchu vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej dokazuje, že sa stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom . Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga Demokrati ).Podľa neho najskôr Santusová hovorila o jednom stretnutí, neskôr o dvoch, pričom sa mali týkať stíhania svedkov v medializovaných trestných kauzách. Zúčastnili sa na nich údajne aj bývalý šéf policajnej inšpekcie Adrián Szabó alebo bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.„Pani Santusová sama vypovedá, že sa stretla s pánom Žilinkom," povedal Šeliga. Žilinka však stretnutie so Santusovou v utorok 23. januára poprel. Šeliga ho v tejto súvislosti označil za obyčajného klamára. Zároveň doplnil, že spomenutá zápisnica nie je jediným dôkazom o stretnutiach, ďalšie však momentálne zverejňovať nechce.Žilinka podľa Šeligu klamal aj v prípade zastavenia trestného stíhania vedeného v súvislosti s aktivitami tímu policajnej inšpekcie Oblúk podľa paragrafu 363 Trestného poriadku , keď tvrdil, že s tým nemá nič spoločné. Rozhodnutie podľa exposlanca vypracovala prokurátorka GP SR Katarína Habčáková.Tej by však spis zo špeciálnej prokuratúry nevydali, keby nemala podpis Žilinku. Následne podľa Šeligu dal generálny prokurátor pokyn súčasnému prvému námestníkovi Jozefovi Kanderovi , ktorý však ešte v roku 2021 nezastával funkciu prvého námestníka, aby rozhodnutie podpísal.„Bolo to najrýchlejšie rozhodnutie podľa paragrafu 363," povedal Šeliga s tým, že vec bola vybavená za 11 dní. Rozhodnutie bolo pritom podľa neho kľúčové pre diskreditáciu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry . Šeliga dodal, že po opakovaných klamstvách nemá Maroš Žilinka čo robiť na poste generálneho prokurátora.