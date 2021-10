Generálny riaditeľ METRO Cash & Carry Karoly Szalai: Úspech v predaji potrebuje silnú symbiózu s dodávateľmi

Dvojka na trhu vo franchisingu

7.10.2021 (Webnoviny.sk) -Čo pre Vás znamená úspech? Na túto otázku odpovedali dvaja zákazníci a dvaja dodávatelia METRO Cash & Carry SR."Keďže pôsobíme v oblasti retailu, FMCG a gastro segmentu, náš úspech je vlastne úspechom našich zákazníkov a to je náš každodenný cieľ. Vidieť, ako sa im darí, ako rastú a sú úspešní. O to sa všetci snažíme každý deň," povedalna úvod konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 dodávateľov spoločnosti METRO Cash & Carry z oblasti retailu a gastronómie.Covid-19 ovplyvnil predaj zákazníkom zo segmentu HORECA dva po sebe nasledujúce roky. Napriek tomu získala spoločnosť METRO Cash & Carry SR v roku 2020 vyšší podiel na trhu v celom segmente HORECA o 4,0 percentuálne body. Koniec lockdownu ukázal schopnosť spoločnosti rýchlo a rázne sa reštartovať. "Ambíciou METRO je, okrem iného, získať silnú pozíciu na trhu franchisingového maloobchodu na Slovensku. A pomocou neho dosiahnuť 1 000 maloobchodných predajní, vďaka ktorým by sme sa mohli stať č. 2 na trhu," skonštatoval na konferencii Karoly Szalai.Téme tvorby sortimentu sa na konferencii venoval: "Vzhľadom na rôzne skupiny zákazníkov a dva distribučné kanály je pri tvorbe sortimentu potrebné stanoviť si priority. Za posledných 18 mesiacov sme zrevidovali 45 kategórií výrobkov, ktoré pokrývajú 42 % tržieb." Vymedzil sa konkrétny sortiment pre dodávky prostredníctvom delivery a v súčasnosti sa tento nový prístup testuje v predajni METRO Devínska Nová Ves. "Našou ambíciou je zvýšiť do roku 2022 podiel vlastnej značky zo 16 % na 20 %," avizoval Xavier Gardies a na záver dodal: "Čo pre mňa znamená úspech? V biznise, ale aj v osobnom živote je dôležité stanoviť si ciele, ktoré sú pre nás výzvou. Lebo cesta k úspechu je cesta, ktorá posúva ďalej. Platí to pre nás a aj pre našich zákazníkov."