Generálny tajomník OSN A. Guterres varoval pred rozdelením sveta

Na archívnej snímke generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vystúpil v utorok na úvod všeobecnej rozpravy 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa koná v New Yorku.Vo svojom prejave "o stave sveta" upozornil na hroziace riziko, že sa svet rozdelí na dve časti s dvoma najväčšími ekonomikami - Spojenými štátmi americkými a Čínou. Varoval pred vytvorením konkurenčných internetových sietí, mien, finančných pravidiel a pred vzájomne si odporujúcimi geopolitickými a vojenskými stratégiami.Svet podľa neho musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby predišiel tomuto veľkému zlomu a zachoval univerzálnu ekonomiku a multipolaritu.Guterres vo svojom prejave podľa agentúry AP vykreslil ponurý obraz hlboko rozdelenej a znepokojenej planéty, ktorá čelí klimatickej kríze, ako aj "alarmujúcej možnosti" konfliktu v Perzskom zálive, šíreniu terorizmu a zvyšujúcej sa nerovnosti.Generálny tajomník OSN svetových lídrov vyzval, aby prijali opatrenia v oblasti zmeny klímy.Všeobecná rozprava 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN potrvá do 30. septembra.