Generálny tajomník OSN pricestoval do Konga, ktoré zápasí s ebolou

António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Goma 31. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres začal v sobotu svoju trojdňovú cestu po Konžskej demokratickej republike (KDR). Na úvod návštevy vyjadril solidaritu obyvateľom tejto krajiny postihnutej epidémiou eboly a sužovanej násilnosťami páchanými polovojenskými oddielmi.Svoju návštevu v KDR začal Guterres v meste Goma, ktoré je metropolou provincie Severné Kivu zasiahnutej epidémiou vysoko nákazlivej choroby ebola.Stretol sa tam so svojou osobitnou predstaviteľkou v KDR Leilou Zerrouguiovou. Agentúra AFP poznamenala, že na privítanie si nepodali ruky. Stalo sa tak v súlade s pravidlami zameranými na obmedzenie šírenia vysoko infekčnej a potenciálne smrteľnej choroby ebola.Guterres počas svojej návštevy vyhlásil, že prišiel vyjadriť svoju podporu, ktorý predstavujeMierová misia OSN v krajine, známa pod francúzskou skratkou MONUSCO, pozostáva z približne 16.000 vojakov a má ročný rozpočet vyše miliardy dolárov.Proti misii OSN stojí 130 polovojenských a ozbrojených skupín, ktoré vyčíňajú v provinciách Severné a Južné Kivu. Prioritou MONUSCO je demobilizácia týchto zoskupení, dodala AFP. Podľa skupiny expertov na KDR z New York University a organizácie Human Rights Watch polovojenské a ozbrojené skupiny v čase od júna 2017 do júna 2019 v danom regióne zabili 1900 civilistov a uniesli viac ako 3300 ľudí.V nedeľu má Guterres navštíviť mesto Beni, ktoré je jedným z epicentier epidémie eboly a leží asi 350 kilometrov severne od Gomy. Guterres má v tejto oblasti zavítať do zdravotného centra v odľahlej lokalite Mangina, kde ošetrujú infikovaných a chorých, a stretnúť sa s preživšími nákazu i so zdravotníkmi.Úrady KDR tento týždeň informovali, že od augusta 2018 evidujú 2006 úmrtí, pričom v 1901 prípadoch sa ako príčina smrti potvrdila ebola a v 105 prípadoch je na ňu podozrenie.Guterres ukončí svoju návštevu v KDR stretnutím s prezidentom Félixom Tshisekedim, ktoré sa uskutoční v hlavnom meste Kinshasa.