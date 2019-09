Generálny tajomník OSN varoval pred odolnosťou IS v Afganistane

António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že extrémistická organizácia Islamský štát (IS) zostáva v Afganistane naďalej odolná aj napriek "okamžitým" operáciám tamojšej vlády a medzinárodných síl zameraným proti nej. Zároveň vyzval všetky ozbrojené skupiny, aby nezasahovali do blížiacich sa prezidentských volieb v krajine, informovala v utorok agentúra AFP.Guterres v správe, ktorá kolovala v pondelok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), poukázal, že v období od polovice júna do začiatku septembra sa bojovníkom IS prisúdilo 183 incidentov, čo predstavuje takmer dvojnásobok oproti 93 za rovnaké obdobie v roku 2018.Guterresova správa bolo napísaná predtým, než americký prezident Donald Trump v sobotu nečakane ukončil takmer celoročné úsilie o dosiahnutie politického urovnania s Talibanom. V pondelok šéf Bieleho domu vyhlásil, že mierové rozhovory USA s afganským povstaleckým hnutím sú nateraz "mŕtve". Mali prispieť k ukončeniu 18 rokov trvajúceho konfliktu v Afganistane.V správe generálny tajomník OSN uviedol, že rokovania Spojených štátov s Talibanom, dialóg medzi afganskými stranami v Katare a zvýšené úsilie "o dosiahnutie regionálneho konsenzu o mieri viedli k opatrnému optimizmu, že by sa čoskoro mohol začať oficiálny mierový proces".Guterres zároveň upozornil, že mierový proces môže byť trvalý jedine vtedy, keď bude inkluzívny, bude chrániť práva všetkých Afgancov a bude založený na "širokom konsenze". Zopakoval tiež výzvu na priame rozhovory medzi Talibanom a afganskou vládou, ktoré však Taliban odmieta.Generálny tajomník tiež vyjadril veľké znepokojenie nad "nestálou bezpečnostnou situáciou v Afganistane". V tejto súvislosti upozornil na priame ohrozenie zo strany "protivládnych živlov" počas prezidentských volieb naplánovaných na 28. septembra, ktoré podľa jeho slov môžu "mnohých Afgancov od hlasovania odradiť".Guterres vyzval Taliban a ďalšie ozbrojené skupiny vrátane Islamského štátu, aby "prestali ohrozovať alebo zameriavať sa na volebných pracovníkov, kandidátov či voličov". Vyzval tiež protivládne sily, aby upustili od poškodzovania volebných miest a umožnili afganskému ľudu "uplatniť si svoje politické práva v bezpečí a bez strachu z násilia".Dodal, že víťaz prezidentských volieb prevezme "zodpovednosť za vedenie krajiny v ďalšej fáze jej cesty smerom k stabilite a nezávislosti a predovšetkým za realizáciu dohodnutého urovnania s cieľom ukončiť zničujúci konflikt".