Generálnym komisárom za SR na Expo Dubaj 2020 bude Vladimír Rak

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Generálnym komisárom expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 bude Vladimír Rak, ktorý bol vybraný na základe výberového konania zo 4 uchádzačov. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na jeho vymenovanie, ktorý na svojej stredajšej schôdzi odobril vládny kabinet.Generálny komisár patrí organizačne pod kanceláriu ministra hospodárstva SR. Komisár by mal v rámci výkonu svojej funkcie v období rokov 2018 až 2021 plniť najmä úlohy spojené s prípravou a realizáciou slovenskej expozície.V spolupráci so zainteresovanými ministerstvami zabezpečí generálny komisár prehľadné a transparentné vyhodnotenie vynaloženia finančných prostriedkov na účasť SR na Expo 2020 vo forme Záverečnej správy o efektívnosti účasti SR na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020.Medzinárodná výstava Expo Dubaj 2020 sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Jej základnou témou jea subtémami súSlovenská republika sa bude prezentovať formou národnej expozície na ploche 1550 štvorcových metrov v samostatne vybudovanom pavilóne. Predbežný odhad všetkých výdavkov spojených s výstavou bol stanovený vo výške 6,84 milióna eur.