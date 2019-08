Genofondový sad CHKO Biele Karpaty priniesol prvé ovocie

Na snímke ochranári sa starajú o údržbu genofondového sadu jabloní a hrušiek na lazoch neďaleko obce Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom 17. augusta 2019. Staré odrody jabloní a hrušiek, ktoré sa v tejto oblasti v minulosti pestovali, ochranári z CHKO Biele Karpaty zozbierali, určili a pred piatimi rokmi vysadili. Sad so 148 stromami obsahuje 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek. Cieľom ochranárov je uchovanie genofondu a jeho nekomerčné šírenie medzi pestovateľmi. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Turá 17. augusta (TASR) - Genofondový sad starých odrôd jabloní a hrušiek v Starej Turej na kopanici Súš – Lazy, ktorý pred piatimi rokmi založila Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty, priniesol v tomto roku prvú úrodu. Zarodilo niekoľko mladých jabloniek ako Strýmka či Jeptiška. Podľa botaničky CHKO Biele Karpaty Kataríny Rajcovej je plodov zatiaľ máličko, no i tak sa z úrody veľmi tešia.V genofondovom sade je vysadených 148 stromov, z toho je 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek.,“ povedala Rajcová.Hrušky a jablone vybrali do genofondového sadu z dôvodu, že sú najrozšírenejším ovocím v Bielych Karpatoch.vysvetlil autor myšlienky projektu genofondového sadu Drahomír Stano.Zámerom je využiť sad na ďalšie šírenie odrôd medzi ľuďmi, čo sa podľa Rajcovej už deje.priblížila. Sad by chceli využiť na poznávanie odrôd, kurzy určovania, ekovýchovu, exkurzie či ochutnávky plodov.dodala botanička.