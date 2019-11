Geológ zo SAV: Planéta je na pokraji hromadného vymierania druhov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. novembra (TASR) - Aktuálne výskumy ukazujú, že planéta je na pokraji hromadného vymierania druhov. Doteraz bolo takýchto vymieraní najmenej päť. Väčšina z nich súvisela so zmenou klímy. Tvrdí to geológ a podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) pre oddelenie vied o neživej prírode Pavol Siman.Siman uviedol, že zmena klímy v histórii planéty Zem sa udiala už niekoľkokrát, o čom svedčia aj geologické záznamy. V minulosti sa vyskytli dramatické klimatické zmeny a všetko podľa Simana nasvedčuje tomu, že sa môžu diať aj v budúcnosti." hovorí Siman. Vysvetľuje ďalej, že v konečnom dôsledku to bude znamenať prekreslenie mapy sveta:Geológ tvrdí, že je potrebné základným výskumom zaplniť medzeru v poznatkoch o možných dosahoch a scenároch. Treba sa tiež pripraviť na adaptačné procesy, nebezpečné udalosti a katastrofické predpovede.poznamenal Siman.Pripomenul tiež, že výskumné skupiny v SAV už pracujú na projektoch, ktoré ponúkajú lepšie vedomosti o prebiehajúcich prírodných a spoločenských procesoch a ponúkajú aj konkrétne riešenia.