Gernát sa dostal do All Star tímu na Spenglerovom pohári

All Star tím Spenglerovho pohára:



Zach Fucale (Kanada) - Martin GERNÁT (Třinec), Maxim Noreau (Kanada) - Kevin Clark (Kanada), Arno Chmielewski (Třinec), Matt D’Agostini (Ambri-Piotta)

Davos 1. januára (TASR) - Slovenského hokejistu Martina Gernáta zvolili do All Star tímu uplynulého Spenglerovho pohára v Davose. Dvadsaťšesťročný obranca Třinca sa do výberu dostal napriek tomu, že pre zranenie vynechal utorkové finále. V ňom úradujúci český majster podľahol Kanade 0:4. Gernát dosiahol na turnaji jeden bod za asistenciu. Informoval o tom oficiálny web podujatia.