Gernát si priniesol dobrú formu, chce zabojovať o miestenku na MS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vlani mu úvod sezóny nevyšiel podľa predstáv, keďže si dlho nevedel nájsť klub. Tento rok je situácia úplne iná a obranca Martin Gernát patrí medzi ťahúňov ambiciózneho Třinca. Na zraz slovenskej hokejovej reprezentácie prišiel dobre naladený a s cieľom odštartovať boj o miestenku na domáce majstrovstvá sveta.Dvadsaťpäťročný obranca nastúpil v uplynulom ročníku na prvé súťažné stretnutia až koncom októbra, po epizódnych účinkovaniach v Prešove, Košiciach a Hradci Králové nakoniec zakotvil vo Švajčiarsku. V Lausanne dostal dostatok priestoru, odohral 17 zápasov a získal päť bodov. Nominácia na zimné olympijské hry do Pjongčangu i MS v Dánsku mu však ušla.Tento ročník odštartoval podstatne lepšie. V Třinci hrá v elitnej formácii a v 17 dueloch získal už desať bodov za štyri góly a šesť asistencií:Oceláři mali pomalší štart do sezóny, z úvodných šiestich duelov v lige vyhrali len jediný, no časom sa rozbehli a momentálne sú už na piatom mieste tabuľky.povedal Gernát.V Třinci sa stretol s ďalšími krajanmi, okrem neho tam pôsobia aj brankár Peter Hamerlík a útočníci Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko a Marek Viedenský. K pohode a dobrým výkonom mu prispieva aj výborné zázemie:Gernát verí, že dobrú formu z klubu si prenesie aj do reprezentácie. Tréner Craig Ramsay povolal na Nemecký pohár mix skúsených a mladých hráčov so štyrmi nováčikmi:Veľká motivácia pre neho je účasť na budúcoročných MS v Bratislave a Košiciach.dodal Gernát.