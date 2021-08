Gernát si prvorodenú dcérku užil len veľmi krátko, potom musel odcestovať za spoluhráčmi do Bratislavy

Novonarodenú dcérku si užil len krátko

Zápasy na domácej pôde sú vždy náročné

Na prísnu "bublinu" si už zvykli

Švajčiarsko bolo správnou voľbou

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Už len dva dni chýbajú do úvodného súboja slovenských hokejistov na predolympijskom kvalifikačnom turnaji v Bratislave. Tréner Craig Ramsay dáva na tréningoch dokopy tím, ktorého jadro tvoria štvrťfinalisti z tohtoročných majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige a medzi nimi aj obranca Martin Gernát Hráč švajčiarskeho tímu Lausanne HC má za sebou hektické dni, keď sa stal prvýkrát otcom. Jeho manželka porodila dcérku Oliviu.Dvadsaťosemročný bek pred týždňom vo Švajčiarsku odohral prípravný zápas proti Ženeve a potom sa už ponáhľal na Slovensko, aby si vyzdvihol manželku s dcérkou v prešovskej nemocnici. Užil si ich však len pár hodín. V nedeľu už cestoval do Bratislavy, kde ho čakala tzv. bublina pred finálovým turnajom olympijskej kvalifikácie."Dcérka nás predbehla, mala sa narodiť až po kvalifikačnom turnaji. Na Slovensko som prišiel až jeden deň po jej narodení. Bol som doma s ňou iba tri dni a prvá noc bola veľmi náročná. Zrazu máme niečo nové v našom živote, sme však na to s manželkou pripravení," uviedol Martin Gernát v rozhovore na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja. K nadchádzajúcemu boju o ZOH v Pekingu najproduktívnejší obranca uplynulého ročníka českej najvyššej súťaže poznamenal: "Myslím si, že za daných podmienok máme jeden z najlepších tímov, aký mohol prísť. Zišla sa skvelá partia chalanov, ktorá sa teší na domáci turnaj a ktorá verí, že za podpory divákov ho zvládne troma výhrami. Na druhej strane nesmieme nič a nikoho podceniť. Každý už dnes dokáže korčuľovať a hrať nepríjemne. Doma je to vždy náročné, lebo sú víťazné očakávania. Verím, že si nepripustíme veľký tlak na seba, budeme hrať rýchlo a agresívne, a zvládneme celý turnaj."Kvalifikačný turnaj sa odohrá za prísnych bezpečnostných podmienok v tzv. bubline, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu medzi jeho účastníkmi. Gernát už čosi podobné zažil na majstrovstvách sveta v Rige, kde však na rozdiel od Bratislavy nemohli byť v hľadiskách štadiónov diváci."Sťažovať sa nemôžeme, máme najlepšie podmienky, ktoré sú dostupné. Sme priamo na štadióne, bublina je prísna, ale na to sme si už zvykli. Musíme sa s tým stotožniť a byť zodpovední. Ide o to, aby bola pohoda v hoteli a tú aj máme pri playstation či rôznych hrách. Stretávame sa aj pri masáži, kde sa veľa rozprávame a už sme si na to zvykli," skonštatoval Gernát.Takmer dvojmetrový obranca v lete vymenil dres českého majstra z Třinca za štvrťfinalistu ostatnej sezóny švajčiarskej NLA. Skúsený hokejista tvrdí, že ide o posun v jeho kariére."Vedel som, že Švajčiarsko je správna voľba. Kontrakt som podpísal na tri roky. Lausanne sa nachádza na Ženevskom jazere, čo je jedno z najkrajších miest v celom Švajčiarsku. Kariéra hokejistu by sa mala posúvať dopredu a to aj očakávam od pôsobenia v tejto krajine. Pokúsim sa tam zabojovať o titul," dodal Gernát v rozhovore na webe hockeyslovakia.sk.